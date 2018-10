Barcelona no extraña a Lionel Messi: venció 2-0 al Inter

Sin el argentino Lionel Messi, que se perderá las próximas tres semanas por una lesión en el radio del brazo derecho, el entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, apostó en la victoria (2-0) ante el Inter de Milán por Rafinha Alcántara, que se postula para jugar el clásico del próximo domingo.



Ni Ousmane Dembélé, junto a Philippe Coutinho el fichaje más caro de la historia del Barcelona, ni Malcom Oliveira, la incorporación más cuantiosa del club en el último mercado de verano, ni tan siquiera el experimentado Arturo Vidal.

Sin Messi, Valverde se atrevió con un jugador de la casa. Ante su exequipo, Rafinha se reivindicó con un gol (1-0, min.32) y trabajó para que la intensa presión avanzada de su equipo diera la razón al técnico azulgrana, que hasta la fecha solo le había dado la oportunidad como titular en dos encuentros: contra el Sevilla, en la Supercopa de España, y en el partido de Liga contra la Real Sociedad.



A estos dos encuentros se sumaron dos ratos más en la competición doméstica y en la Liga de Campeones. En total 105 minutos en los que, hasta la fecha, había pasado desapercibido. En un 4-3-3, Rafinha ocupó el flanco izquierdo del ataque, situándose en la posición que habitualmente ocupa Messi.



Buscaba Valverde equilibrio, lo que le faltó el pasado sábado contra el Sevilla cuando Dembélé entró por el astro argentino en el minuto 26. El francés perdió múltiples balones y apenas trabajó en defensa.



"Un balón puede perderlo Dembélé, Rakitic, Coutinho y Suárez, pero la cuestión es lo que se hace después", explicó en la rueda de prensa previa al partido el técnico azulgrana, quien conminó al exjugador del Borussia Dortmund a "trabajar más" para superar los malos momentos.



Aunque la respuesta más contundente sobre el francés de Valverde llegó una hora antes del inicio del partido, cuando se confirmó su suplencia. Sin Dembélé, se vio a un Barcelona comprometido con la presión avanzada, jugando en campo contrario y con Rafinha erigiéndose en una pieza clave para que su exequipo sufriera en la salida de balón.



A ello se sumó la capacidad de llegada del hispano-brasileño, que poco antes de abrir el marcador, gozó de dos disparos francos que no fue capaz de impactar con suficiente potencia. A la tercera fue la vencida y, tras un centro milimétrico de Suárez, el 'llegador' Rafinha solo tuvo que rematar desde el interior del área para batir a Handanovic.



Un tanto que no celebró por respeto al club que en la segunda mitad de la pasada temporada le dio la oportunidad de volver a jugar tras una lesión de larga duración. Tras la reanudación, Rafinha siguió con su trabajo silencioso, agrupando a su equipo en la presión y colaborando en alguna transición rápida, hasta que Valverde decidió sustituirlo en el minuto 71 por el lateral Nelson Semedo.



No fue el único cambio de Valverde. En el 78 entraba el chileno Arturo Vidal por Arthur y, a tres minutos para el final, Munir daba algo de descanso a Coutinho. Dembélé, en cambio, ni calentó. El Barça demostró que también puede ganar sin Messi y jugar bien con Rafinha, que entra en las quinielas para jugar contra el Real Madrid el próximo domingo.



EFE