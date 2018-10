Boca, a las semis de la Libertadores, con Villa, Barrios y Cardona

Boca Juniors empató 1-1 con un aguerrido Cruzeiro este jueves en Belo Horizonte y se clasificó para las semifinales de la Copa Libertadores de América 2018, donde se enfrentará al Palmeiras. La 'Raposa' abrió el marcador con un tanto de Sassá (57) y aunque disputó los 90 minutos con garra, y con un hombre de menos por una nueva expulsión de Dedé, los argentinos empataron con un gol de Cristian Pavón a los 90+3.

En el partido de ida de esta llave de cuartos de final, el conjunto 'xeneize' había ganado por 2-0 y este jueves entró en campo con la misión de mantener el placar favorable conseguido en La Bombonera hace dos semanas.



El estadio Mineirao se tiñó de azul, con la torcida de Cruzeiro esperanzada en conseguir una victoria por tres goles para avanzar a semifinales. Con el pitazo inicial, la 'Raposa' salió con una bola en el área del uruguayo Giorgian de Arrascaeta que terminó en las manos del portero visitante, Rossi.



Mientras Cruzeiro intentaba meterse por los lados, Boca se mantenía firme en la marca. Los argentinos se colaron en el área con un tiro por la izquierda que el portero Fábio desvió al tiro de esquina. A medida que el reloj avanzaba, la 'Raposa' se aproximaba más pero no conseguía achicar la desventaja en el global.



Lucas Silva al cierre del primer tiempo tuvo la oportunidad más clara con un disparo casi desde el mediocampo que Rossi envió fuera. Boca, por su lado, no se limitaba a defender su resultado, sino que buscaba un tanto que ampliase la diferencia y garantizara su cupo en las semifinales.



La tensión se apoderó del campo al fin del primer tiempo cuando Barcos la metió en la red en una jugada que había sido invalidada antes por una falta en el área. La hinchada gritó y los jugadores locales presionaron al árbitro, pero el cero no se movió.



El complemento arrancó sin cambios y con más tensión y más presión de parte de Cruzeiro, que veía sus chances disminuir a medida que el reloj avanzaba. La hinchada local aumentó el volumen pidiendo al atacante Sassá que finalmente entró en campo a los 56 en sustitución de Lucas Silva.



Y para delirio de la fanaticada local, en la primera pelota que tocó Sassá capitalizó un tiro de esquina de Arrascaeta y batió a Rossi. Boca se replegó contra su área y se dedicó a defender la derrota por la mínima, que le permitía clasificar.



Mano Menezes agotó sus cambios al cumplir media hora del segundo tiempo, en tanto que el técnico argentino Guillermo Schelotto apenas sustituyó a Pablo Pérez, que cayó en cancha dos veces seguidas en cinco minutos debido a calambres.



En los últimos quince minutos de juego, el nerviosismo se apoderó del gramado llegando a un clímax con la nueva expulsión del defensa Dedé, que de forma paradójica también había sido sancionado en el juego de ida tras un violento choque con el golero 'xeneize' Esteban Andrada, que sufrió una fractura en el maxilar y estará fuera de las canchas por dos meses.



El brasileño pudo disputar el partido de este jueves luego de que la Conmebol anulara la expulsión de Dedé, considerada polémica y cuestionada por Cruzeiro. En la recta final, Gago que entró por Pérez, remató al travesaño haciendo temblar por segundos a un Cruzeiro que no se intimidaba y mismo con un hombre a menos seguía a mil en busca del segundo tanto.



Pero Pavón a los 90+3 minutos recibió una asistencia de pecho de 'Wanchope' Abila y fusiló a Fábio para sellar definitivamente el pase de Boca Juniors a semifinales de la Copa.



