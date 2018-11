Colombia Sub 20 empató 0-0 contra Brasil, en juego amistoso

La Selección Colombia Sub 20 empató 0-0 con su similar de Brasil en un amistoso disputado este jueves en Belo Horizonte. La Tricolor tuvo una buena presentación y al final terminó aplaudido por los aficionados locales.

Los primeros en el terreno de juego fueron de estudio para ambos equipos. Los colombianos tenían el esférico, pero difícilmente traspasaban el terreno de juego, mientras que los brasileños esperaban en su campo y buscaban salir al contragolpe.



Sin embargo, en un gran arranque de Vinicius Jr. dejó en el camino a Hayen Palacios, remató al arco y Kevin Mier la despejó, aunque el esférico quedó vivo en el área y Paulinho le dio una vez más al arco, pero Juan Sebastián Palma la logró sacar cerca de la línea.



Colombia tuvo el control del esférico, pero difícilmente llegaba al arco de Brasil y las pocas veces que llegó hasta el área rival no generó peligro para Felipe, arquero, quien salió con el uniforme casi limpio del campo. Con el pasar de los minutos, Colombia controló a Vinicius con faltas y no pesó más hasta el final de los 45 minutos.



La segunda parte del encuentro fue mucha más intensa en emociones, aunque cada vez era más difícil para Colombia generar opciones de gol por la férrea defensa que impuso Brasil. Pero poco a poco los locales volvieron a tener protagonismo en el partido y Yeiler Goez tenía más trabajo en el centro del campo para correr a los buenos atacantes brasileños.



Hubo un tiempo sin acciones de peligro, pero en los arcos, pero en los últimos 10 minutos Colombia se adueñó por completo del esférico y quitó toda opción para los brasileños. La más clara en los minutos finales fue un remate de Luis Sandoval que bien atajó Felipe.



El 0-0 en Belo Horizonte no se rompió, pero los colombiano terminaron aplaudidos por los hinchas locales, quienes al final cantaron el “ole” ante el buen toque de balón de los jugadores de la Tricolor.



DEPORTES