Arsenal y Sevilla, a paso firme en la Liga de Europa

El Sevilla y el Arsenal ratificaron su condición de máximos favoritos para alzarse con la Liga Europa, tras convertirse en los dos únicos equipos que cuentan por victorias sus partidos, al imponerse este jueves por 3-0 al Dudelange y 3-2 al Vitoria de Guimaraes, respectivamente.

Un pleno de triunfos que no pudieron firmar ni el Getafe, que cayó por 0-1 ante el Basilea, ni el PSV Eindhoven, que no pudo pasar del empate (0-0) en casa ante el LASK austríaco, pese a las numerosas ocasiones de las que disfrutaron los de Mark van Bommel.



Mucho más efectivo se mostró el Manchester United, que cogió aire, tras imponerse por 0-1 en su visita al campo del Partizan de Belgrado. Una victoria, la primera del curso a domicilio en todas las competiciones para los del noruego Ole Gunnar Solskjaer, que no pudo ocultar, sin embargo, el mal momento de juego por el que atraviesan los "diablos rojos".



Si en la anterior jornada de la Liga Europa, el conjunto inglés no logró realizar ni un solo disparo entre los tres palos ante el AZ Alkmaar, en la capital serbia el Manchester United contabilizó un único remate y de penalti dentro del marco rival.



Eso sí, con la máxima efectividad, ya que el delantero francés Anthony Martial no desaprovechó la pena máxima cometida sobre el jovencísimo Brandon Williams, una de las pocas noticias positivas del United, para firmar a falta de dos minutos para la conclusión del primer tiempo el definitivo 0-1.



Un resultado que permitió al Manchester United mantener la primera plaza del grupo L con dos puntos de ventaja sobre el AZ Alkmaar, que a diferencia del choque con los ingleses, esta vez sí supo aprovechar sus numerosas ocasiones y goleó por 6-0 al Astana.



Liderato que también conservará, aunque con más apuros de los previtos, el Arsenal, el vigente subcampeón, tras imponerse por 3-2 al Vitoria de Guimaraes con un gol de falta del marfileño Nicolas Pepe en el tiempo de prolongación.



Pepe que sustituyó a los 75 minutos a un gris Alexander Lacazzete, que regresaba al once titular tras superar una lesión, se convirtió en el héroe de la victoria del conjunto londinense, tras dar la vuelta al marcador con dos sensacionales lanzamientos de falta. Si en el primero, el guardameta portugués Joao Miguel dio la impresión de poder hacer algo más por evitar el gol, en el segundo nada pudo hacer el portero del Vitoria de Guimaraes por evitar que el zurdazo de Pepe se convirtiese en el definitivo 3-2.



Mucho más placido fue el triunfo del Sevilla, ganador en cinco ocasiones del torneo, que volvió a demostrar el idilio que mantiene con esta competición, tras golear por 3-0 al Dudelange luxemburgués.



Un triunfo en el que jugó un papel fundamental el argentino Franco "Mudo" Vázquez, que encarriló el triunfo de los de Julen Lopetegui con un doblete en la segunda mitad, en la que el internacional albiceleste dispuso de alguna que otra ocasión más para ampliar su cuenta particular.



Goleada que deja prácticamente sentenciada la presencia del Sevilla en la siguiente ronda, por la que todavía tendrá que pelea el Getafe, que encajó primera derrota en la competición, tras caer este jueves en casa por 0-1 ante el Basilea.



Un inoportuno resbalón del defensa togolés Djené Dakonam permitió al conjunto suizo alzarse con la victoria con un gol a los 18 minutos de Fabian Frei, que además de la victoria privó al equipo madrileño del liderato del grupo. Primera plaza que alcanzó en el grupo H el Espanyol, tras imponerse este jueves por 0-1 al Ludogoretes búlgaro con un tempranero gol de Víctor Campuzano, que propició el primer triunfo de Pablo Machín desde sus llegada al banquillo del cuadro blanquiazul.



Una victoria que se le escapó, no sin polémica, al Roma, que vio como el Borussia de Moenchengladbach empata (1-1) en su visita al Olímpico con un gol de penalti en el tiempo de prolongación, tras señalar el colegiado como pena máxima un balón que tocó claramente en el rostro del defensa Chris Smalling.



Igualada que no impedirá, sin embargo, a los italianos seguir al frente del grupo J, todo lo contrario que el Porto, que se vio relegado a la tercera plaza su grupo, tras empatar este jueves 1-1 en casa ante el Rangers, en un choque de marcado acento colombiano, ya que si el centrocampista cafetero Luis Díaz adelantó a los locales, su compatriota Alfredo Morelos igualó la contienda para los escoceses.



EFE