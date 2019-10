Inglaterra pinchó y Francia se acercó a la Eurocopa

Cristiano Ronaldo, con su gol 700 en partido oficial, lideró la victoria de Portugal ante Luxemburgo (3-0) en una jornada de clasificación para la Eurocopa 2020 en la que Inglaterra perdió su oportunidad de sellar su billete tras perder 2-1 con la República Checa y Francia dio un salto adelante con su victoria en Islandia (0-1).

Inglaterra no pudo convertirse en la segunda selección de clasificarse para la Eurocopa después de Bélgica, que este jueves consiguió sellar su billete. Sin embargo, desperdició una oportunidad de oro y tendrá que esperar otra jornada más para conseguir su objetivo.



El cuadro británico se encontró a un rival complicado, que también tenía opciones y que no quería dejar en bandeja el pase a uno de sus máximos rivales.



Pese a la derrota, los hombres de Southgate comenzaron a saborear su clasificación con el tempranero tanto de Harry Kane, que abrió el marcador a los cinco minutos desde el punto de penalti.



Fue su mejor momento de una primera parte en la que no hizo mucho más por culpa del empuje checo, que consiguió empatar poco después gracias a un remate de Jakub Brabec a la salida de un córner.



Inglaterra, con ganas de finiquitar su clasificación, estiró sus líneas en el segundo acto, para conseguir su objetivo. Apenas contó con una ocasión más, muy clara, de Raheem Sterling, que falló un mano a mano que podría haber clasificado a su equipo.



No tuvo suerte y la República Checa, con el gol de Zdenek Ondrasek, que sí acertó, igualó a los británicos con 12 puntos y un partido más. Kosovo, con 8 y un encuentro menos, se mantiene al acecho. En el otro partido del Grupo A, Bulgaria y Montenegro firmaron el peor resultado posible para ambos: un empate.



El 0-0 final condenó a ambas selecciones, que, matemáticamente, perdieron sus opciones de llegar a la Eurocopa. Ambas necesitaban ganar para no ser eliminadas y acabaron en tablas. Peor imposible.



En el grupo B el protagonista absoluto fue Cristiano Ronaldo. El delantero del Juventus volvió a firmar otro nuevo registro personal tras marcar su gol 700 en competición oficial. Lo consiguió ante Luxemburgo, con una vaselina preciosa con la que alcanzó una cifra inalcanzable para muchos y que redondeó la victoria de Portugal (3-0).



Antes, en un partido flojo del conjunto luso, marcó en la primera parte Bernardo Silva tras una internada por la banda derecha de Nelson Semedo. Los dos tantos fueron casi los únicos momentos reseñables de un choque que acabó con una victoria lógica redondeada con el gol de Guedes que mantiene a Portugal en la segunda plaza cinco puntos por debajo de Ucrania con un partido menos.



Y es que Ucrania no falló en su compromiso frente a Lituania, que, como Luxemburgo, se quedó sin opciones tras perder 2-0. El culpable de la derrota tuvo un nombre propio: Ruslan Malinovsky, autor de los dos tantos. El primero, tras un excelente pase de tacón de Junior Moraes, y el segundo, de falta directa.



Ucrania y Portugal se medirán en la próxima jornada en un choque que despejará las dudas en el grupo B. Y en el H, Francia acabó con una racha impresionante de Islandia en partidos de clasificación europeos. Desde el 4 de junio de 2011, cuando fue derrotado 0-2 por Dinamarca hace 8 años, no perdía como local.



El duelo era muy importante para sus opciones de llegar a la Eurocopa y perdió en el peor momento posible. Después de una primera parte soporífera casi sin ocasiones, un penalti transformado por Olivier Giroud fue suficiente para Francia.



Aunque Blaise Matuidi pudo aumentar la renda con un disparo al palo, el partido acabó 0-1 con tres puntos para los hombres de Didier Deschamps, empatado con Turquía, que ganó a Albania 1-0 con un gol agónico al final de Cenk Tosun.



Ambos, se enfrentarán la próxima jornada con Islandia a cuatro puntos de la clasificación y con Moldavia eliminada tras perder en Andorra, también fuera, con un gol de Marc Vales que dio la primera victoria al conjunto del Principado.



EFE