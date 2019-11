Estas son las 20 selecciones ya clasificadas a la Eurocopa

La selección galesa liderada por Gareth Bale se convirtió en el 20º equipo clasificado de manera directa para la próxima Eurocopa, en la que Alemania estará como cabeza de serie.

En la última fecha de los clasificatorios para el torneo continental, sólo quedaba por adjudicar un boleto, que se jugaban Gales, Hungría y Eslovaquia. A los galeses les sobraba con ganar a los húngaros en Cardiff y el equipo liderado por Bale, no falló, al vencer por 2-0 con doblete del centrocampista de la Juventus Aaron Ramsey (15 y 47).



Bale, que lleva casi un mes y medio sin jugar con el Real Madrid, fue uno de los destacados en el triunfo británico, dando la asistencia del primer tanto. Este triunfo permite a Gales, vigente semifinalista continental, acabar segundo del grupo E por detrás de Croacia, que no jugó este martes.



En la llave C ya estaban los dos equipos clasificados de antemano, pero Alemania y Holanda, dos de las grandes potencias continentales, se jugaban acabar como primeras de grupo para ser cabeza de serie en el sorteo que se disputará el 30 de noviembre en Bucarest (Rumanía), lo que en teoría augura unos rivales más asequibles.

Triunfo alemán. Foto: AFP / dpa / Uwe Anspach

Los alemanes dependían de sí mismos y no fallaron, remontando con triplete de Serge Gnabry (19, 47 y 60), un doblete de Leon Goretzka (43 y 73) y gol de Julian Brandt (90+1) el tanto inicial de Michael Smith (7). El triunfo germano hizo inútil la victoria de Holanda frente a Estonia por 5-0 y supone también que Francia, actual campeona del grupo, no tendrá la condición de cabeza de serie en el sorteo.



Otras de las favoritas al título, Bélgica, cerró su fase de clasificación con un pleno de victorias tras golear 6-1 a Chipre para ser primera del grupo I, en el que también estaba ya clasificada Rusia, que cerró su recorrido con una goleada en San Marino (5-0).



Finalmente, en el grupo G, los dos equipos ya clasificados, Polonia y Austria, cerraron con sensaciones diferentes su participación, después de que los primeros ganasen 3-2 a Eslovenia y los segundos perdieran 1-0 en Letonia.



Así, la próxima Eurocopa cuenta ya con 20 de los 24 equipos participantes: Inglaterra, República Checa, Ucrania, Portugal, Francia, Turquía, Suiza, Dinamarca, España, Suecia, Italia, Finlandia, Alemania, Holanda, Croacia, Gales, Polonia, Austria, Bélgica y Rusia. Los otros cuatro equipos clasificados saldrán de una repesca entre las selecciones mejor clasificadas en la Liga de Naciones y que no obtuvieron el billete por la vía tradicional.



AFP