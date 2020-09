Liga de las Naciones: Italia pinchó y Holanda ganó con DT interino

La selección italiana cedió este viernes un empate en Florencia contra Bosnia-Herzegovina, y la de Holanda, con Dwight Lodeweges como seleccionador interino en sustitución del nuevo técnico azulgrana Ronald Koeman, doblegó por la mínima en Ámsterdam a la de Polonia en la primera jornada del Grupo 1 de la Liga A de la Liga de Naciones 2020-2021.

Stefano Sensi, centrocampista del Inter, salvó un punto en el Artemio Franchi para el equipo de Roberto Mancini, que vio truncada este viernes la racha de once victorias consecutivas que había encadenado desde noviembre de 2018.



Y lo hizo con un tanto en el minuto 67 de Stefano Sensi que neutralizó el del delantero del Roma Edin Dzeko que adelantó a los bosnios en el 57. Dzeko puso en ventaja a Bosnia al aprovechar un balón muerto en el área pequeña tras un saque de esquina para batir a Wojciech Szczesny.



Italia se volcó en busca del empate y halló premio diez minutos más tarde cuando Sensi, asistido por el omnispresente Lorenzo Isigne y con la ayuda de la defensa bosnia, que desvió el balón, batió al meta Ibrahim Sehic.



En el estadio Johan Cruyff de Ámsterdam, Holanda debutó con una victoria por 1-0 ante una inofensiva Polonia sin su estrella Robert Lewandowski y gracias al solitario gol del cenrocampista del Tootenham Steven Bergwijn, que remató a placer un servicio desde la derecha de Hans Hateboer tras un servicio preciso y con clase del barcelonista Frenkie de Jong.



Holanda lidera el Grupo 1 con 3 puntos, dos más que Bosnia e Italia. Polonia cierra la tabla sin puntos.



En la Liga B, victorias a domicilio de la República Checa ante Eslovaquia (1-3) y Austria ante la Noruega de Erling Haaland (1-2) y empates 1-1 como locales de Escocia ante Israel y Rumanía ante Irlanda del Norte.



Vladimir Coufal, Borek Dockal de penalti y Michael Krmecik sellaron la victoria de los checos en el estadio Tehelné de Bratislava ante una Eslovaquia que, merced a Ivan Schranz, tuvo que esperar al minuto 88 para abrir su cuenta.



Austria asaltó el Ullevaal Stadion de Oslo. Los del técnico alemán Franco Foda se adelantaron 0-2 con los tantos de Michael Gregoritsch, en la primera parte, y Marcel Sabitzer, de penalti en la segunda. Erling Haaland anotó el único tanto noruego al rematar en el m.66 un servicio desde la izquierda de Alexander Sorloth.



Escocia, que se adelantó al borde del descanso con un gol de penalti de Ryan Christie, cedió finalmente un empate ante Israel y el tanto de Eran Zahavi tras una buena jugada en ataque de los hombres del austríaco Willi Ruttensteiner.



Pese a que Irlanda del Norte jugó con 10 desde el minuto 39, por la expulsión por doble amonestación de Josh Magennis, Rumanía no pudo pasar del empate en el Arena Na?ionala de Bucarest.



George Puscas puso en ventaja al cuadro de Mirel Radoi, pero Gavin Whyte selló la igualad definitiva a dios minutos del final. En la Liga C Kazajistán, en la que destacó un golazo desde fuera del área de Islambek Kuat, y Albania batieron como visitantes, en ambos casos, por 0-2, a Lituania y Bielorrusia.



EFE