Junior venció 1-0 a San Lorenzo y ahora espera el resultado de Melgar

Junior de Barranquilla, que ya está eliminado de la Copa Libertadores, derrotó este jueves por 1-0 al San Lorenzo de Almagro en la quinta jornada del Grupo F con gol de Michael Rangel, y rompió una racha de ocho partidos consecutivos sin ganar en todas las competencias.

El último partido que ganó el equipo colombiano, que aún tiene oportunidades de clasificar a la Copa Suramericana si termina en el tercer lugar del grupo, fue el pasado 24 de marzo cuando goleó 3-0 al Atlético Huila en la undécima jornada del Torneo Apertura de su país.



Entre tanto, el club argentino perdió su primer partido en el campeonato continental, pero aún mantiene el liderato de la zona con 10 unidades, a la espera de que se juegue esta noche el partido entre Melgar y Palmeiras, que es segundo con nueve puntos.

En el inicio del partido, los locales trataron de apoderarse del esférico para generar oportunidades a través del juego asociado, mientras que el 'Ciclón' buscó romper la defensa con balones largos que buscaban a Andrés Rentería y a Nicolás Reniero, quienes no tuvieron mucho éxito en sus incursiones en esta etapa del partido.



Pese a que ninguno de los dos conjuntos logró imponer condiciones, los colombianos abrieron el marcador al minuto 13 luego de que el lateral Marlon Piedrahita enviara un centro que encontró la cabeza de Michael Rangel, que mandó un buen remate con el que venció la resistencia del portero Fernando Monetti.



Tras la anotación del 'Tiburón', San Lorenzo reaccionó y, sin ser muy creativo, aprovechó la pasividad de la defensa anfitriona para generar oportunidades. Fueron clave en esta labor Reniero y Rentería, quienes se juntaron y remataron cada uno en una ocasión para exigir al guardameta uruguayo Sebastián Viera, quien atajó ambos disparos.



Con el paso de los minutos, la intensidad del partido bajó, San Lorenzo tuvo muchas dificultades para acercarse a la portería local y el árbitro uruguayo Leodán González pitó el final de la etapa inicial.



En el segundo tiempo, el equipo visitante salió con la intención de hacer daño y de igualar el partido para conseguir el punto que le hace falta para sellar su clasificación a los octavos, a la espera de lo que pase en el partido entre Melgar y Palmeiras. Para ello, el técnico Jorge Almirón ingresó a Gonzalo Castellani y a Nahuel Barrios, que tuvieron como misión principal mejorar la circulación del equipo argentino y lo lograron por momentos.



No obstante, aparecieron en la etapa complementaria en el conjunto local jugadores como Luis Díaz y Fredy Hinestroza, que generaron oportunidades en el arco de Monetti.



En el cierre del partido, San Lorenzo, liderado por Barrios, generó varias oportunidades de gol pero no consiguió concretarlas y sufrió la expulsión en el último minuto del colombiano Rentería por una fortísima plancha sobre un rival. Pese a ello, el conjunto argentino se mantiene cerca de la clasificación y definirá en la última jornada el liderato del grupo con el Palmeiras.



AFP