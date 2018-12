Real Madrid recupera terreno en la Liga: le ganó 2-0 al Valencia

En un duelo sin brillo, el Real Madrid ganó 2-0 al Valencia (13º), este sábado en el estadio Santiago Bernabéu en partido de la 14ª jornada española, y se situó quinto, a tres puntos del líder Sevilla, que juega el domingo ante el Alavés (4º).

Un tanto en propia puerta del danés Daniel Wass (8) y otro de Lucas Vázquez (83) dejaron los tres puntos en el recinto madridista. El Valencia evidenció que el desplazamiento a la capital española no le llegó en el mejor momento.



Solo tres días después de despedirse de la Champions al caer 1-0 frente a la Juventus, el equipo dirigido por Marcelino se mostró cansado e incapaz de crear peligro, especialmente en la primera mitad. En cambio, el Real Madrid, que certificó su pase a octavos de la Champions con un triunfo 2-0 ante la Roma, borró la imagen que dejó el pasado fin de semana en la Liga, cuando perdió 3-0 en Eibar.



No fue un partido espectacular del equipo dirigido por Santiago Solari, pero la prestación mínima le sirvió para volver a la senda del triunfo y no perder más comba con los equipos de la cabeza de la tabla.

Antes, el español Iago Aspas y el argentino Guido Carrillo marcaron sendos dobletes, respectivamente en los triunfos 2-0 del Celta (12º) sobre el Huesca (20º) y 4-2 del Leganés (15º) sobre el Valladolid (14º). Aspas dio una alegría a su nuevo técnico, el portugués Miguel Cardoso, aprovechando primero una asistencia de Hugo Mallo (38) y después al ganar la posición a Carlos Akapo para definir con clase (76).



Con este doblete Aspas se sitúa con diez tantos al frente de la tabla de goleadores del campeonato, acompañando al ariete uruguayo del Girona Cristhian Stuani. El Leganés sorprendió en la cancha del Valladolid. Además de Carrillo, que sentenció el duelo (66 y 75), marcaron por los visitantes el griego Dimitrios Siovas (11) y Óscar Rodríguez (42).



Los tantos locales llevaron la firma de Toni Villa (50) y del turco Enes Unal (90+3). Finalmente el Getafe (7º) ganó con autoridad (3-0) la batalla al Espanyol (6º), en un duelo entre dos de los equipos sorpresa de este arranque.







AFP