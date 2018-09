Un derbi de pocas emociones: Real Madrid 0-0 Atlético de Madrid

El Real Madrid y el Atlético empataron 0-0 este sábado en la 7ª jornada liguera, dejando líder del campeonato al Barcelona, que también hizo tablas con el Athletic de Bilbao 1-1.



El resultado del Barça abría la vía a que el ganador del derbi madrileño se pusiera al frente de la clasificación, pero ninguno aprovechó la ocasión. Este partido de altos vuelos fue elegido por Julen Lopetegui para dar unos minutos a Vinicius, aplaudido por el Bernabéu en su estreno con el primer equipo madridista en partido oficial.

El Atlético empezó con mucha intensidad en la primera parte ante un Real Madrid, que tenía la posesión del balón, pero sin eficacia arriba, aunque en la segunda parte las tornas cambiaron completamente.



Dos llegadas de Antoine Griezmann (18) y Diego Costa, tras una gran carrera (37) acabaron en un mano a mano con Thibaut Courtois, que ganó el meta belga del

Real Madrid, hoy de nuevo en la portería en lugar de Keylor Navas. Los blancos apenas inquietaron durante los primeros 45 minutos la portería de Oblak, cuyo mayor susto fue un despeje que dio en Marco Asensio, que venía solo, pero el balón volvió al portero rojiblanco (42). -

El Real Madrid da un paso adelante

Tras el descanso, Gareth Bale se quedó en el vestuario por unos problemas musculares siendo sustituido por Dani Ceballos, que aportó mayor verticalidad al

Real. Poco a poco, el Real Madrid acabó encerrando al Atlético que, cansado tras el esfuerzo de la primera parte, aguantaba buscando salir al contraataque.



Lopetegui dio entrada a Vinicius y a Lucas Vázquez buscando desequilibrar, pero pese al continuo acoso de los blancos, el marcador ya no se movería. El empate benefició al Barça, que antes había hecho tablas con el Athletic de Bilbao (1-1). Óscar de Marcos aprovechó en boca de gol un pase desde la izquierda para hacer el 1-0 (41), pero en el 83 Munir remató en boca de gol para hacer el empate del Barça.



Los azulgrana acumulan ya tres partidos consecutivos sin ganar y no despejaron las dudas sobre su juego, antes de visitar el miércoles al Tottenham en un difícil compromiso de 'Champions'. "Los números afectan, esta semana de 9 puntos, hemos sumado 2, es una semana difícil, no hemos conseguido los objetivos que queríamos", reconoció el técnico Ernesto Valverde, tras el encuentro.

"Tranquilidad"

"Somos conscientes de que tenemos que mejorar muchas cosas, pero con tranquilidad, que esto recién empieza", dijo, por su parte, Leo Messi. El Barcelona, que empezó el partido con Messi y Sergio Busquets en el banquillo, sufrió mucho en la primera parte la presión intensa de los 'Leones', y no sería hasta la segunda, con el astro argentino ya en el campo cuando lograría romper la buena organización del Athletic.



Hubo que esperar casi hasta el descanso para que Markel Susaeta pusiera un balón al área desde la izquierda para que rematara solo De Marcos haciendo el 1-0 (41). Tras el descanso, Valverde metió a Messi y Sergio Busquets haciéndose con el control del juego ante un Athletic que también iba acusando el esfuerzo desplegado en el primer tiempo.



El Barcelona acosaba y en el 62, Coutinho enviaba un disparo al travesaño y el rechace lo envió alto Luis Suárez. Poco después era Messi el que estrellaba un balón en el palo (77) para desesperación del capitán azulgrana, que cerca del final metió un balón al área, donde apareció Munir para empujar el balón a las redes vascas (83) empatando el encuentro.



El Valencia, por su parte, cosechó este sábado su primera victoria en Liga al imponerse 1-0 en el campo de la Real Sociedad con un gol de Kevin Gameiro. En otro de los partidos del día, el Sevilla se impuso 3-1 al Eibar, con doblete de Éver Banega, poniéndose provisionalmente segundo en la clasificación liguera.





AFP