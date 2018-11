Vibrante partido en La Bombonera: Boca y River empatan 2-2 en la final

La ida de la final de la Copa Libertadores dejó una igualdad 2-2 ente Boca Juniors y River Plate. Wanchope Ábila y Darío Benedetto marcaron para los locales. Lucas Pratto y Carlos Izquierdoz en contra, marcaron para la visita.

Tras los primeros 15 minutos del partido ambos equipos se prestaron la pelota, River Plate llegó en tres ocasiones: un tiro libre de Pity Martínez, Martínez Cuartas de cabeza y Rossi salvó otro cabezazo del colombiano Borré. Boca, por su parte, no tuvo mayores llegadas con peligro, Villa y Pavón fueron los más insistentes en el equipo local.



En el segundo cuarto de hora las acciones de juego se emparejaron, Boca tomó un poco más la iniciativa y empezó a ganar los rebotes. Pavón recibió una pelota y en la corrida sintió un pinchazo, Darío Benedetto ocupó su lugar.



En el minuto 34 llegó el gol de Boca, tras un rebote de Armani el delantero Wanchope Ábila adelantó al equipo local. La fiesta no duró ni un minuto, un contragolpe de Pity Martínez para Pratto terminó en la igualdad, el delantero de la visita cruzó el remate y puso a celebrar a River Plate.



En el segundo tiempo Boca peleó la mitad de la cancha, River retrocedió y Wanchope Ábila fue fundamental para pibotear y proteger la pelota de espaldas al arco contrario. River tuvo transiciones rápidas y se acercó al marcador con la pelota quieta. Precisamente, tras una pelota quieta, Izquierdoz no pudo cabecear bien y anotó en propia puerta, el marcador se iguala al minuto 61.



Finalmente el partido terminó igualado, el próximo 24 de noviembre en el estadio Monumental se definirá el campeón de la Copa Libertadores 2018.



