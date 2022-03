Tras la exclusión de Rusia por la invasión de Ucrania, ocho selecciones comenzarán su camino este jueves en la repesca europea por las tres últimas plazas del continente para el Mundial de Catar 2022.



Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Zlatan Ibrahimovic, Gianluigi Donnarumma, Gareth Bale, David Alaba... Varias de estas estrellas del fútbol europeo no viajarán a Catar y deberán ver el Mundial por televisión, como ya le pasará al goleador del Borussia Dortmund Erling Haaland, cuya selección, Noruega, quedó apeada en la fase de grupos y no se clasificó para la repesca.

Los tres equipos que ganen las eliminatorias de repesca se unirán a los otros 10 conjuntos europeos que ya consiguieron su billete al acabar primeros de sus respectivos grupos de clasificación: Dinamarca, Alemania, Francia, Bélgica, Croacia, España, Serbia, Inglaterra, Suiza y Países Bajos.



Así puede seguir los partidos

El certamen se disputará el próximo 21 de noviembre y finalizará el 18 de diciembre. Foto: Twitter @fifaworldcup_es

Todos los juegos de este jueves 24 de marzo irán a las 2:45 p.m. (hora colombiana). Estos son los duelos. Así puede verlos en vivo.



Gales vs. Austria

TV: Espn4, Star+



Italia vs. Macedonia del Norte

TV: Espn2, Star+



Portugal vs. Turquía

TV: Directv Sports (610-619)



Suecia vs. República Checa

TV: Directv Sports (610-619)



Escocia vs. Ucrania (Aplazado)



Rusia vs. Polonia (Rusia fue excluida. Polonia clasifica directo a la siguiente fase).



