Higuita critica que no lo invitan a ver a la Selección y lo llaman 'tacaño'

El exportero colombiano René Higuita hizo un curioso comentario en su cuenta de Twitter, criticando irónicamente que la Federación Colombiana de Fútbol nunca lo invita a ver los partidos de la Selección.



(Le puede interesar: Falcao García rugirá ahora en Vallecas, un barrio obrero y antifascista)

Higuita, actual ayudante técnico de Nacional, escribió además que constantemente recibe invitaciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol para ver los partidos de su selección, ya que allí trabajó como ayudante técnico unos meses en ese país.



"Desde la Federación Ecuatoriana de fútbol, donde trabajé algunos meses me envían frecuentemente invitaciones para ir a ver los partidos de eliminatorias. Cara sonriente con 3 corazones. Y la Federación Colombiana ? Bien Gracias", escribió René.

(Lea además: Atlético Nacional afronta una nueva demanda)



Un aficionado le respondió que no fuera "tacaño" y pagara la boleta, generando una nueva intervención del expotero, quien manifestó:



"No es la plata de la boleta, es el detalle a los que sudamos esa camiseta con orgullo y no hablo solo por mi, hablo por los que alguna vez vestimos la tricolor, pero como usted nunca se la puso, no lo entendería".

Desde la Federación Ecuatoriana de fútbol, donde trabajé algunos meses me envían frecuentemente invitaciones para ir a ver los partidos de eliminatorias. 🥰

- Y la Federación Colombiana ? Bien Gracias. — René Higuita (@higuitarene) September 9, 2021

No es la Plata de la boleta , es el detalle a los que sudamos esa camiseta con orgullo y no hablo solo por mi , hablo por los que alguna vez vestimos la tricolor , pero como usted nunca se la puso , no lo entendería . https://t.co/mrqPJ8WDHY — René Higuita (@higuitarene) September 9, 2021



DEPORTES

Más noticias de deportes

-Colombia vs. Chile: llegó el momento de regresar a la victoria



-James regresó a entrenamientos con el Everton indicando su continuidad



-Caso ‘Supermán’ López: con un pie afuera del Movistar