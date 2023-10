René Higuita habló de todo en su documental: Escobar, la cárcel y todas las polémicas

Netflix presentará en su plataforma un documental de la vida del mítico René Higuita titulado: ‘Higuita: El camino del escorpión’. Allí, el exjugador de la Selección Colombia contará detalles inéditos de su carrera tanto dentro como fuera de los terrenos de juego.



En la pieza audiovisual, que tiene una duración de 1 hora y 30 minutos, la leyenda de Atlético Nacional da detalles de su relación con Pablo Escobar y la etapa gloriosa que vivió junto a históricos como Carlos ‘El Pibe’ Valderrama’, Francisco Maturana y Faustino Asprilla.



En las últimas horas, René Higuita concedió una entrevista en Semana y dio un pequeño abre bocas de lo que es su documental en la plataforma. "Bueno, no solamente en el documental se habla de fútbol. Ya a la edad que uno tiene yo creo que le agradece al fútbol para poder aportar un granito de arena a la sociedad como ser humano (...) Yo creo que Netflix no se va a ver ese capítulo que es el matrimonio, pero van a ver muchos capítulos del 90% de mi vida, contada por mí. No por la opinión de la mayoría que aunque lo he tomado para bien, ha confundido a la gente. Es mi verdad”.



René Higuita. Foto: EL TIEMPO

Además, el exjugador contó detalles inéditos de su infancia en un barrio humilde de Antioquia y envió un mensaje a las nuevas generaciones: “Todos podemos llegar a lograr lo que queremos y que hay que tener las condiciones, que si no se tienen, pues replantearse. Yo quería ser médico, pero no me daba. Yo quería ser un gran veterinario, pero no me daba”.

​

También contó ese episodio recordado y polémico en donde le pegó al periodista César Augusto Londoño y fue enfático que decir que hasta el día de hoy no se arrepiente de lo ocurrido.



“No, yo no me arrepiento ni de lo de César, ni de lo que yo he vivido. Sería negar el crecimiento que a la edad que yo tengo he aprendido entonces no. No me arrepiento de lo que se hizo. Es como yo llegar a arrepentirme porque intermedié en el secuestro, es como arrepentirme de haber jugado al fútbol”, afirmó.

Higuita tiene 54 años de edad. Foto: Archivo/El Tiempo

Por último, René Higuita habló de su polémica amistad con Pablo Escobar, la cual lo tuvo en ciertos problemas fuera de las canchas. “Es la amistad, que en un momento determinado se habla de una amistad de Pablo. Una amistad que me hizo practicamente la justicia y yo la agarro para dejar ese legado de los amigos, de la amistad que siempre hay que reconocerlo. Cuando uno se equivoca, entonces uno tiene que pagar por sus acciones o buenas o malas. Pero el amigo siempre tiene que estar ahí”



Y agregó: “En ese momento, Pablo pagó por lo que él había hecho con la vida. Pero nosotros como amigos y cuando el amigo le llega a uno con ese amor, con ese cariño, entonces uno no lo puede negar. Ahora qué voy a negarlo después de que ya me hicieron una amistad. Entonces hoy puede ser la mejor amistad para rescatar y que la amistad no se puede negar. Como seres humanos no lo podemos juzgar, la justicia se encargó de juzgarlo por los actos que no estuvieron bien hechos. Si me equivoqué porque estuve en la intermediación, porque para mí era salvar una vida, pues hombre, lo siento. No retaría a la justicia que lo volvería a hacer, pero si la justicia que es la indicada me dice ‘René, lo necesitamos para que intermedie’, por supuesto que lo voy a ir. En ese caso la familia me pidió el favor”.

