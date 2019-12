Higuita se confiesa y admite que tuvo intoxicación por cocaína

René Higuta, legendario exportero colombiano, concedió una amplia entrevista al medio TyC Sports de Argentina, en la que reveló los principales episodios de su carrera deportiva.

El exportero hizo confesiones de su carrera, pero también de su vida personal, como admitir su consumo de cocaína.



"Nunca fue para aumentar mi capacidad ni para jugar. Lo hacía de joda, de hobbie, pero un día me quedó en el organismo por bastante tiempo y luego me tuve que hacer una desintoxicación", dijo Higuita.



Además, se refirió a su paso por la cárcel tras ser mediador en un secuestro, y de su relación con el narcotraficante Pablo Escobar. "Los políticos de la época tenían otros intereses, me cogieron como chivo expiatorio. Después de 9 meses salí inocente, demandé y gané la demanda al estado y aquí seguimos. Si hay que hacer otra obra y participar por el bien, lo haremos", dijo Higuita.



En lo deportivo. el exportero se refirió a su famosa jugada conocida como el 'Escorpión'. "En una publicidad me dicen juegue, con los niños. Lo que se me viene en el momento es una chalaca (chilena) al revés. Tenía que salir con algo diferente. Nunca la había practicado antes", contó.

¿René Higuita era amigo de Pablo Escobar y fue preso por eso? En el #LíberoVS con @matipelliccioni dijo toda la verdad. pic.twitter.com/oEabyfVshM — TyC Sports (@TyCSports) November 29, 2019



