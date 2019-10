¡Tan solo 15 minutos! Así le fue a James contra Galatasaray

Para James Rodríguez no fue el partido que quería. Trabajó a fondo durante dos semanas para ser titular con Real Madrid, pero este martes fue relegado al banco de suplentes en el partido que su equipo le ganó 0-1 a Galatasaray y al final solo jugó 15 minutos.

El volante colombiano ingresó al minuto 79 del compromiso por el uruguayo Federico Valverde, que en este nuevo equipo de Zinedine Zidane le ganó el puesto a James Rodríguez en la mitad del campo del conjunto español.



James entró al partido para darle circulación al balón y control al partido, porque a los golpes Galatasaray comenzó a llegar con balones aéreos al campo del Real Madrid.

En total, James entregó 11 balones acertados y cuatro fallidos. No tuvo ningún remate al arco. Además, no cometió ni le cometieron faltas.



Eso sí, uno de esos balones que entregó mal, lo hizo en la mitad del campo y Galatasaray tuvo la oportunidad de salir en contragolpe, pero no fue inteligente para anotar el gol del empate.



Al final del encuentro, volvió a perder un balón en el área rival y sus oponentes salieron a gran velocidad. Al alemán Toni Kroos le tocó cometer una fuerte falta para impedir el paso y de inmediato el hizo el reclamo a James.



No fue el partido ni los minutos que esperaba James. Ahora deberá seguir trabajando para ganarse un puesto en la titular, aunque parece que es una opción para Zidane pero desde el banco.



DEPORTES