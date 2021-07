‘No tuvimos la eficacia para marcar la diferencia’: Rueda

Reinaldo Rueda estaba satisfecho con el trabajo realizado por Colombia, tras caer en la tanda de penaltis con Argentina la opción de ir a la final de la Copa América.

La Copa. Este torneo es súper competitivo. Es una gran evaluación para nosotros y estamos muy orgullosos de todo el grupo de jugadores.



La misión. Queríamos equilibrar el partido sin perder el orden y por fortuna teníamos un jugador con esa polivalencia como lo es Muñoz.



Brasil vs. Argentina. Va a ser una gran final para el fútbol suramericano, por el trabajo y la calidad que tienen estas dos selecciones.



Eficacia. El fútbol son goles y hacer un buen juego. Hoy no tuvimos la eficacia para marcar la diferencia ante un rival muy fuerte.



El grupo. Nos tocó un grupo difícil. De los cuatro semifinalistas, tres eran de nuestro grupo. Eso muestra lo difícil que era clasificar, eso muestra lo positivo de todo el trabajo.



La idea. Al inicio quizás fuimos un poco pasivos, confiados. Pero tomamos el control del juego e hicimos más énfasis para buscar ese partido, para dar la vuelta.



Argentina. Sabíamos que enfrentábamos una selección muy fuerte, muy competitiva, que si marcábamos goles y diferencia podíamos llegar a la siguiente instancia. La fortuna no estuvo con nosotros hoy.



