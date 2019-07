Zanjar diferencias con Zidane, primera tarea de James si se queda

Finalmente, James regresó al Real Madrid. Este lunes acudió muy temprano al campo de entrenamiento y se puso la indumentaria merengue (la de color negro) que seguramente vestirá durante la temporada que viene, ya que según informan medios españoles, la decisión del club es que el colombiano se quede, y ya se lo habrían notificado.

Estar de regreso en el Real Madrid debe ser una situación extraña para James, que de un lado siempre mantuvo el deseo de tomar revancha en el equipo blanco y, de otro, regresa con el mismo entrenador con el que tuvo poca participación y mucho distanciamiento, Zinedine Zidane.

Aún se recuerdan los desencuentros de James en el Real Madrid, sus suplencias inexplicables, su ausencia en los partidos definitivos, su molestia evidente en algunas declaraciones públicas, su bronca mientras esperaba en el banco de suplentes. Todo eso tendrá que quedar en el pasado si es que el jugador se queda finalmente en las filas madridistas, ante la negativa del presidente Florentino Pérez de negociar su salida al Atlético de Madrid o al Nápoles, que aún no descartan poder tenerlo.



Sería el reencuentro de dos personalidades que tuvieron aparente choque en el pasado: un James que acumuló más experiencia en su paso por el Bayern Múnich y un Zidane que afronta su segunda etapa en el club con la urgencia de ganar otra vez la Liga de Campeones y la Liga española.



Este lunes, el empresario de James, Jorge Mendes, manifestó en cuanto a la relación de James con Zidane: “Son dos profesionales”, dijo, sin precisar si es confirmada su permanencia en el club blanco.



Zidane necesita acoplar el mejor once para hacer frente a la temporada, y James aparece como una buena opción para él en estos momentos, sobre todo ante la lesión de Marco Asensio, uno de los motivos por los que el Madrid se habría planteado la idea de dejar al colombiano. James siempre dijo que jugar en el Madrid era su sueño, y cuando lo logró hizo todos los intentos para triunfar: ganó una liga española, dos Champions, dos Supercopas de Europa, dos mundiales de clubes. Pero se fue con un sinsabor porque jugó poco, ya que Zidane le dio poca oportunidad.



Es una coyuntura que afecta al volante por no llegar como refuerzo, sino para ganarse un lugar y tratar de convencer al técnico. “Nunca hubo problema con él”, dijo James más de una vez. Y el DT siempre resaltó el talento del jugador, pero no lo ponía a jugar.

Real Madrid enfrentará este martes en Alemania al Tottenham, sin el colombiano, que se quedó en Madrid entrenando.



