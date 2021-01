Los cinco grandes retos de Rueda con la Selección Colombia

Reinaldo Rueda ya es el nuevo técnico de la Selección Colombia y llega al grupo, tras la salida de Carlos Quiroz, en busca de cumplir varios objetivos que acá analizamos.

1. Clasificar al Mundial de Fútbol. Es el principal. Rueda toma la Selección en un momento bien complicado, tras las derrotas 03 con Uruguay y 6-1 con Ecuador, lo que le causó la salida a Queiroz.



Colombia ocupa la cuarta casilla de la tabla, con cuatro puntos, fruto del triunfo con Venezuela y del empate con Chile en lo que fue un buen arranque para el seleccionado.



Sin embargo, las derrotas de local y de visitante y la forma cómo se jugó hace pensar que el nuevo estratega tiene que trabajar arduamente para recuperar el camino y más cuando el próximo rival es Brasil.



2. La Copa América. Rueda tiene que comenzar en la Copa América, la que realizarán conjuntamente Colombia y Argentina. Ser locales da un plus diferente al combinado, que debe ser protagonista, llegar a la final y ganar el torneo.



Aunque el tema de la pandemia hay que tenerlo presente, hace unos pocos días la Conmebol confirmó que el certamen sigue su marcha, que no han pensado en cancelarlo o aplazarlo, por lo que lo cuerpo técnicos deben seguir trabajando.



Rueda sabe eso y seguro que en sus planes está armar un buen equipo, trabajar sobre ese gran reto en busca de cumplirlo. Hay tiempo, aunque la competencia está a la vuelta de la esquina.



Colombia ya fue local de una Copa América, en el 2011, y salió campeona de la mano de Francisco Maturana, tras vencer 1-0 a México en la final.



3. Unir al grupo. No hay una certeza de lo que pasó en el camerino en los dos últimos partidos de la eliminatoria. Los rumores, comentarios y demás dan a conocer que el grupo está dividido, que no hay empatía y eso hay que recuperarlo.

James Rodríguez. Foto: Cortesía Federación Colombiana de Fútbol



Ahí se verá la mano del técnico, l manejo grupo, porque para cumplir los objetivos de ir al mundial del 2022 y afrontar de la mejor manera la Copa América los jugadores deben estar unidos en torno a los objetivos trazados.



4. Idea de juego. Colombia se ha caracterizado por mantener siempre una idea de juego, pero esta se ha perdido en el último tiempo. Las derrotas contra Uruguay y Ecuador dejaron plasmada una selección sin ton ni son, sin un norte definido y Rueda tiene que meterle mano a eso.



Con Nacional, Rueda implemento un sistema de 4-3-2-1, con el que salió campeón de la Copa Libertadores en el 2016.



Y con el seleccionado chileno, el técnico colombiano, en los últimos partidos, armó un

4-3-3 que se volvía 4-4-1-1. ¿Qué traerá para Colombia?



5. Los jugadores. En medio de la eliminatoria y la Copa América, Rueda y el resto del cuerpo técnico tendrá que analizar el tema de la nómina de jugadores. Cada DT tiene su base y él no se escapara a ello.



Por eso, aunque se conoce bien la columna vertebral del equipo colombiano, pues Reinaldo Rueda tendrá la oportunidad de analizar reales de alternativas de jugadores que pueden ser seleccionables para la competencia.



La idea futbolística del nuevo cuerpo técnico es clave para seleccionado a lo jugadores con los que se irá a contar para cumplir las metas trazadas.



