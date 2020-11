Chile ya decidió sobre el futuro de Reinaldo Rueda

Tras una reunión de directivos de la Asociación de Fútbol Chileno se definió este viernes la continuidad del colombiano Reinaldo Rueda en el cargo de seleccionador nacional.

"Fue una reunión con muchos cuestionamientos, se hizo una evaluación de estas dos jornadas y sobre la situación que vivimos, que no es fácil", dijo el entrenador, que ratificó que ahora queda pensar en las dos siguientes jornadas de la eliminatoria.



Según medios chilenos como La Tercera, la crisis financiera no permite pagarle a Rueda los US$ 2,2 millones que establece la cláusula de rescisión del contrato, más los impuestos.



Por ahora, el técnico se queda en el cargo para intentar revertir la situación.En la siguiente jornada Chile reciba a Paraguay, en Santiago, y luego visite a Ecuador, en Quito.

Rueda es uno de los entrenadores que estaría en la lista de posibilidades de la Federación Colombiana, si se confirma la salida de Carlos Queiroz del cargo.



