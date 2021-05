Reinaldo Rueda se refiere al fuerte comunicado de James

Reinaldo Rueda, DT de la Selección Colombia, se refirió este domingo a la salida de James de su convocatoria y concretamente a la carta que hizo pública el futbolista en la que manifestó su sorpresa por no estar en el equipo para los próximos partidos de la eliminatoria contra Perú y Argentina.

En su carta, James dejó duras palabras y dijo sentirse decepcionado por la decisión del cuerpo técnico.



Rueda, en su rueda de prensa, habló de querer proteger a James, de permitir que se recupera totalmente de su lesión.



Sobre la carta, respondió:

Es normal, no está fuerte, es el dolor en un momento en que va a tener su duelo. FACEBOOK

"James me manifestó lo que sentía el día anterior, los otros capitanes se solidarizaron con él. Es normal, no está fuerte, es el dolor en un momento en que va a tener su duelo. Le dije 'piénsalo, reconsidéralo y en unos meses hablamos", dijo Rueda.

El DT agregó sobre el tema una reflexión: "Todos nosotros, y ustedes los medios, juegan un papel determinante. Vamos para 20 años sin que Suramérica tenga un campeón del mundo. No nos hagamos daño entre nosotros. Cuando no respetamos los calendarios, la integridad física de los jugadores y la competencia de élite, no podemos seguir cometiendo ese error. Lo del comunicado es normal, siente que la Selección es suya y la ha vivido desde niño", dijo.



