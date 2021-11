La dura crítica de un jugador de Chile al técnico Reinaldo Rueda

Jorge Valdivia, jugador chileno, criticó la forma de dirigir del técnico colombiano Reinaldo Rueda, cuando fue el orientador del seleccionado de ese país.

Valdivia, a quien se conoce como el ‘mago’, dijo que Rueda realizaba trabajos que no iban acordes con las condiciones de los jugadores que dirigía.

Valdivia no ocultó su descontento con el colombiano

“Me consta que con Rueda se trabajaba muy mal”, dijo en una entrevista en ESPN de su país.



Le puede interesar: (Así podrá ver la fecha 14 de la eliminatoria al Mundial de Catar)



Rueda dirigió al seleccionado chileno entre el 2019 y el 2021, de donde salió para hacerse cargo de Colombia.



“De Rueda no podría decirte es esto o lo otro, pero sí, yo supe que los trabajos no iban de la mano con las características de lo que estos jugadores te exigen”, señaló el jugador.



Lo cierto es que Valvidia nunca estuvo en los planes del DT, aunque en varias ocasiones Rueda reconoció la valía del jugador.



“Valdivia es un jugador que tiene la experiencia y la sensibilidad de ser un líder, y por algo es un histórico del fútbol chileno y es el momento de evaluarlo”, señaló Rueda.



Le puede interesar: (Paraguay no anda bien y para colmo un jugador habría pedido la baja)



Deportes