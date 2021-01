¿El camerino de la Selección está roto? Jesurún fue contundente  

Reinaldo Rueda tendrá varios retos al frente de la Selección Colombia. La eliminatoria al Mundial, el principal. Además de la Copa América. Para lograr los objetivos, tendrá que recomponer a una selección golpeada tras las derrotas contra Uruguay y Ecuador.

Este viernes, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, se refirió a la situación actual del equipo nacional, a su interna, y a las versiones conocidas sobre supuestos enfrentamientos, incluso físicos, y divisiones en el equipo durante los pasados partidos de la eliminatoria.



"Si el tema de Chile es como lo expresaba la prensa, no es nuestro caso. En Colombia no hay vestuario roto, hay es insatisfacción y dolor por las derrotas. No creo que el trabajo del profesor Rueda se encamine a eso, lo digo con tranquilidad: no hay camerino roto en Colombia. Hay que recomponer cosas en lo deportivo, y si hubiera fisuras, el que tiene habilidad para eso es el profe Rueda", dijo Jesurún en Blu Radio, al ser consultado por las disputas internas que tuvo que encontrar cuando llegó a Chile.

En su momento, hasta el volante James Rodríguez emitió un comunicado negando las versiones que lo implicaban en las supuestas disputas. Juan Guillermo Cuadrado también negó que exista división en el equipo.



Sobre el porqué Rueda fue el elegido por Colombia, el presidente comentó: "Es una persona con vasta experiencia, el don de gente lo ha caracterizado. Es diferente, sin que signifique que no tenga autoridad, como lo ha demostrado. Estamos en buenas manos, ideales, escogimos el técnico que tenía todas las cualidades en el mercado, y es colombiano".

Jesurún precisó además nuevos detalles sobre el vínculo de Rueda con Colombia y negó que la FCF haya hecho pagos a la Asociación Chilena en esta negociación. "No tuvimos nada que ver con el arreglo con Chile, eso es tema privado de ellos. No procedimos a contratar hasta el finiquito del profesor con Chile".



Además, se refirió nuevamente a la salida de Queiroz y a los costos de su partida. "La salida costó mucho menos de lo que la gente dijo, pero en esto hay temas de confidencialidad, uno no puede dar cifras, pero fue un arreglo amistoso, bueno, y no causa traumatismo a las finanzas de la FCF".



El martes será la presentación oficial de Rueda y ese día se conocerá la confirmación de su cuerpo técnico.





