Las cifras de Rueda... ¿El problema para firmar con Colombia?

Reinaldo Rueda sigue siendo el candidato para ser el seleccionado colombiano, tras la salida del portuqués , Carlos Queiroz, negociaciones que se han parado en los últimos días.

Según el diario El Mercurio, de Chile, Rueda quiere irse del banquillo, así no llegue a dirigir a Colombia.



Se conoció que el DT no está contento y buscará su salida, según un miembro cercado a Rueda. De advierte que no lo quieren y que se sentará con el presidente de la ANFP, Pablo Milad, para concretar su salida.



Los resultados tampoco es que lo sostengan mucho. Rueda ha tenido altibajos y eso también sería uno de los ítems para irse.



También se conoció, según la información de prensa, que el problema que tiene Rueda con Colombia es su sueldo, pues al parecer no están dispuestos a cancelarle los 3,4 millones de dólares que pide como sueldo.



De igual forma, hay otro inconveniente, la cancelación de la cláusula de su salida que está por el millón de dólares.



