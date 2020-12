La cláusula que alejaría a Reinaldo Rueda de la Selección Colombia

La idea de que Reinaldo Rueda sea de nuevo el técnico de la Selección Colombia sigue firme en el comité ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol. Sin embargo, hay un tema económico que podría complicar la negociación.

Rueda fue ratificado en la Selección de Chile tras la derrota 2-1 contra Venezuela, en la cuarta fecha de la eliminatoria, pero el ambiente entre los directivos de ese país con el colombiano no es el mejor, pese a que los jugadores sí han manifestado el respaldo a su labor.



"Fue una reunión con muchos cuestionamientos, se hizo una evaluación de estas dos jornadas y sobre la situación que vivimos, que no es fácil", dijo entonces Rueda.



El tema pasa por lo económico. Según medios chilenos, como As Chile y encancha.cl, La cláusula de rescisión del contrato es bastante alta, y es de doble vía: si la federación chilena decide sacarlo, el pago es de 2,2 millones de dólares. Pero si es Rueda el que decide irse, debe consignar el mismo monto en las cuentas de la Asociación Nacional de Futbol Profesional.



La cifra aumenta en 1,2 millones de dólares para el resto del cuerpo técnico de Rueda, del que hacen parte los colombianos Bernardo Redín, Carlos Eduardo Velasco y Gilberto Román. Es decir, la indemnización total es de 3,4 millones de dólares.



Una fuente de la ANFP, citada por el diario chileno El Mercurio, dijo al respecto: "No se le cerrarán las puertas si decide partir. Estamos dispuestos a sentarnos a conversar con él. Pero su salida no será gratis, hay una indemnización que por contrato él y su cuerpo técnico deben cumplir".



Aunque en la Federación Colombiana de Fútbol aseguran que no hay problemas en lo económico, cabe recordar que la entidad debió pagar una multa de más de 16.000 millones de pesos (más de 4 millones de dólares) a la Superintendencia de Industria y Comercio por el escándalo de reventa de boletería en la eliminatoria para Rusia 2018. Y ese es un hueco duro de tapar. Una indemnización para contar con Rueda sería otro problema.



