Reinaldo Rueda dejó la dirección técnica de la Selección Colombia, una vez se sentenció la eliminación del equipo del Mundial de Catar 2022. El entrenador vallecaucano había llegado al cargo en enero de 2021.

Sin embargo, Rueda había comenzado la eliminatoria con otro equipo. Dirigió las primeras cuatro jornadas a Chile, equipo que también se quedó por fuera de la Copa del Mundo: hizo 19 puntos y terminó en la séptima casilla.

Las duras críticas de Marcelo Díaz a Rueda

Uno de los integrantes de la Selección de Chile que ganó dos ediciones seguidas de la Copa América (2015 y 2016), Marcelo Díaz, fue muy crítico con el paso de Rueda por ese equipo y lo responsabilizó de la eliminación.



“(Rueda) es uno de los grandes responsables de que Chile no haya clasificado al Mundial, porque se fue a robar toda la plata el viejo a Chile (risas)”, dijo Díaz, en una entrevista con el canal de YouTube ‘Hablemos del Bulla’.



Díaz nunca fue convocado por Rueda, en los 27 partidos en los que estuvo a cargo de la Selección. El colombiano intentó hacer una renovación en la nómina, que, según el jugador, no dio resultado.



“Yo tengo contacto con la mayoría de los jugadores de la selección chilena, nos tenemos respeto. Incluso ahora estamos todos haciendo el curso de entrenador. Reinaldo Rueda y la Federación quisieron adelantar el proceso de recambio, forzar eso y se equivocaron”, expresó Díaz en una entrevista con Directv.



Sin embargo, Díaz aseguró que Rueda lo contactó para tenerlo en cuenta en su paso por la Selección. “Tuve conversaciones con él, me dijo que sería importante en su proceso. Luego, en un gran momento en Racing, no me llamó más. Se nota que no era un tipo sincero”, aseguró.



