Chile, como Colombia, no pasan la página de la eliminación del Mundial de Catar 2022 y se siguen conociendo reacciones como las del jugador Marcelo Díaz, que se fue en contra del técnico colombiano, Reinaldo Rueda.

“Tuve conversaciones con él, me dijo que sería importante en su proceso. Luego, en un gran momento en Racing, no me llamó más. Se nota que no era un tipo sincero”, señaló el jugador en Directv.



Le puede interesar: (Villarreal vs. Liverpool: día, hora y por dónde ver el juego de Champions)

¿Sí robó?

Y agregó: “Yo tengo contacto con la mayoría de los jugadores de la selección chilena, nos tenemos respeto. Incluso ahora estamos todos haciendo el curso de entrenador. Reinaldo Rueda y la Federación quisieron adelantar el proceso de recambio, forzar eso y se equivocaron”.



Luego, Díaz tocó el tema en 'Hablemos del Bulla' (medio partidario de la Universidad de Chile) y entre burlas dijo algo que dejó quieto a todo el mundo.



“Uno de los grandes responsables de que Chile no haya clasificado al Mundial, porque se fue a robar toda la plata el viejo a Chile. En ese momento yo sabía que tenía nivel para la selección y soñaba con ir. Pero en Racing estaba el Chueco Mena, que tenía un gran nivel y no lo llamaban. El Mago Valdivia la rompía en Colo Colo, en Copa Libertadores y el Campeonato Nacional, y el viejo no lo pescaba...”, contó.



Díaz le echó la culpa a Rueda, advirtió que implemtnó un cambio que no era necesario.



“Para mí es uno de los grandes responsables de que Chile no clasificara al Mundial, porque implementó un cambio que no era necesario. Los muchachos demostraron que tenían bencina para rato, pero él intentó un cambio generacional forzado, que no dio abasto”, sentenció.



Le puede interesar: (Egan Bernal: 'Plan para asesinar a Petro sería una estupidez')



DEPORTES