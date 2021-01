Retos inmediatos y urgentes de Reinaldo Rueda al asumir en Colombia 

El jueves fue confirmado como DT de la Selección Colombia. Y no hay tiempo que perder. Reinaldo Rueda asume con varios retos por delante: enderezar el camino en la eliminatoria e ir al Mundial, pelear la la Copa América y poner orden en el equipo tras la crisis reciente, son los desafíos más importantes.

1. La clasificación al Mundial de Catar

Lo trajeron desde Chile, para que enderece el camino de la Selección Colombia en la eliminatoria y la lleve a Catar 2022, algo totalmente posible, pero minado por los dos últimos partidos. Ese es el objetivo primordial e inmediato, porque desde ya debe planificar ese desafío.



Yerry Mina anotó el gol de Colombia contra Inglaterra. Foto: AFP

Apenas van 4 fechas, con 4 puntos en la tabla (los mismos de Chile), falta mucho camino, pero no se puede ceder más terreno. Para el pasado Mundial de Rusia, Colombia clasificó de cuarta con 27 puntos, y a la cuarta fecha llevaba los mismos 4 de ahora. Así que deberá afianzar su localía para no ceder en casa, donde ya dejó escapar tres puntos contra Uruguay.



Le quedan 7 partidos de local (Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Bolivia), es decir, 21 puntos, y algo tendrá que sumar de visitante (Paraguay, Perú, Bolivia, Uruguay, Brasil, Argentina y Venezuela). Rueda arrancará su camino el 25 de marzo contra Brasil, en Barranquilla, y luego visita a Paraguay. Duro comienzo.



Encarrilar la clasificación a Catar también tiene que ver con minimizar la diferencia de gol, ítem muy golpeado para Colombia tras ser goleado contra Uruguay y Ecuador. La Selección tiene la tercera peor diferencia de gol (-5), después de Perú (-6) y Bolivia (-7). Se dio ventaja. En estas cuatro jornadas, Brasil y Argentina empiezan a verse sólidos en la tabla, Ecuador en su juego, así que la lucha inicial será con Chile, Uruguay y Paraguay, para estar en la pelea.

2. La Copa América, el reto de siempre

Todo técnico que llega a la Selección Colombia sabe que ir al Mundial es lo más importante, la prioridad, pero que hay un segundo desafío que el país espera, los hinchas y la Federación, y es que la Selección pueda pelear la Copa América, y ganarla, un logro que está en mora. Colombia solo ganó la Copa en el 2001, cuando fue local, con en el equipo de Francisco Maturana.

Colombia enfrentó a Chile en los cuartos de final de la Copa América 2019 Foto: Reuters

Fue semifinalista en 2004, se quedó en fase de grupos en 2007; llegó a cuartos en el 2011; en Chile 2015, ya con José Pékerman, llegó hasta cuartos; en la Copa América Centenario 2016 fue semifinalista y se quedó con el tercer puesto, y llegó a cuartos en Brasil 2019, ya con Carlos Queiroz como entrenador. Así las cosas, Rueda llega a Colombia con esa misión de buscar ese esquivo título.



Tendrá la oportunidad este mismo año, si finalmente se realiza la Copa América que fue aplazada en 2020 y que ahora está en expectativa de cumplimiento por la pandemia del covid-19. La Copa América que viene era un gran desafío para Queiroz, que tras el sorteo realizado en Cartagena en 2019 dijo: “Son muchos años sin ganar la Copa América y empieza a parecer imposible, entonces tenemos que hacer lo imposible posible”. Puede que sea más difícil, por la pandemia y el poco tiempo que tendrá Rueda para estructurar el objetivo.

3. Poner orden en el camerino de la Selección

Rueda tiene que llegar a la Selección a apaciguar los ánimos si es que están alterados, a poner orden si es que hay indisciplina, a generar unión si es que hay división. Jugadores como James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado han negado que haya fracturas en el equipo; Carlos Queiroz también; el presidente de la federación, Ramón Jesurún, insiste en que el camerino no está roto.

Selección Colombia. Foto: AFP

En todo caso, lo ocurrido en esos dos partidos contra Uruguay y Ecuador, y que levantó tanto polvo con versiones sobre supuestos enfrentamientos e incomodidades, etc., será un asunto al que Rueda tendrá que ponerle especial atención. Saber qué pasó realmente, identificar si hay fisuras, malestares o cuentas pendientes.



Rueda es un entrenador respetuoso, y eso mismo exigirá en su vestuario; también es un DT abierto al diálogo, a la convivencia y la comunión, está capacitado para construir o reconstruir eso. Ya inició diálogos individuales con algunos jugadores, faltarán los grupales, en los que mostrará sus códigos, sus reglas y sus formas. “Debe calmar las aguas turbias que estaban dándose, sanar heridas. Hay que hablar a ver qué paso, porque nadie sabe. Lo más importante es que tiene esa cualidad de hacerlo, puede crear sinergia con un grupo que conoce en su mayoría”, opinó el DT Luis Fernando Suárez, en Win Sports.

4. Identidad de juego

Este giro en el mando técnico de Colombia implica un necesario movimiento futbolístico, porque aunque los artistas sean los mismos en la cancha, el nuevo técnico llegará con otras ideas, otra filosofía de juego. Pero como no se trata de un entrenador desconocido ni lejano, sino de Rueda, cercano y familiar, se sabe de sus principios de juego, de su idea de posesión de balón, de asegurar la pelota, de ponerla a circular, de construir juego ofensivo sin vértigo, de la triangulación y, por supuesto, del orden defensivo.

Reinaldo Rueda, DT de Chile. Foto: Reuters

En su trayectoria ha experimentado diferentes formas de juego, y las ha evolucionado. En Nacional, por ejemplo, cuando ganó la Copa Libertadores 2016 uso un sistema 4-2-3-1, con su referente de área, un pasador y extremos; en Chile planteó el 4-3-3 y el 4-4-2. Rueda no se encasilla, pero sus principios no encajaban en ese modelo chileno, acostumbrado a otra cosa. Alexis García, técnico de La Equidad, considera que justamente un reto de Rueda será el tema del estilo, luego de lo mostrado por el equipo en la era Queiroz.



“Lo primero que tiene que recuperar la Selección con Reinaldo es estilo, se hizo un experimento y no dio resultado. En el fútbol pasa así, uno intenta muchas cosas, y no se puede quedar en el error. Hay que recuperar la relación con la pelota, las salidas desde el fondo y la ocupación de espacio en ataque, pero cuidando siempre lo que nos ha hecho fuertes, y con Brasil para pelea es esa, por la posesión”, dijo Alexis en Futbolred.

5. Los roles en la cancha; donde juegan mejor

Que si Cuadrado juega de volante interior como con Queiroz, o de extremo como mejor conoce, o de lateral como lleva dos años jugando en Juventus... Que si James juega a la derecha o a la izquierda o al centro... que donde aprovecha a Muriel... que si con laterales centrales o laterales laterales... en fin, el trabajo que se le viene a Reinaldo es arduo.

Juan Cuadrado. Foto: REUTERS

A los jugadores los conoce bien, sabe de sus capacidades y dónde los puede usar mejor, pero tendrá que tomar decisiones. Eso hará parte de la estructura de juego que diseñe, pero sin duda será clave para arrancar que los jugadores se sientan cómodos en sus posiciones, sin forzar sus capacidades, sin minimizar sus potencialidades, sin desaprovecharlos. De su sabiduría dependerá que el grupo se acople y fluya.



El juego girará, seguramente, en torno a James, y necesitará a un James en potencia, lúcido, pero ¿con libertades o con sacrificios? ¿Un James que corra o que juegue? ¿Y cuando no esté James cuál será su plan B? ¿Y en punta Falcao o Duván? ¿Falcao y Duván? ¿Y los extremos, Díaz, Muriel, Cuadrado, otro, otros? Y es que también deberá definir qué nuevos jugadores tendrán espacio por fuera de la estructura que ya está armada. ¿Acaso se abrirá el abanico? Jugadores como Borré, Villa, Cardona, Borja (su delantero en Nacional), u otros del fútbol local se entusiasman, es normal, aunque se sabe que la base ya está, la del exterior, y tiene calidad. Sobre eso, seguramente, reconstruirá Rueda una Colombia herida.





