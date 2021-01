¿Y ahora qué falta para que Rueda sea confirmado como DT de Colombia?

Muy sorpresiva fue la declaración de Reinaldo Rueda de comienzo de año, manifestando que aún no era el DT de la Selección Colombia y que no entendía por qué algunos periodistas lo daban por hecho.

En los últimos días se ha confirmado en diferentes medios que ya todo está arreglado con Reinaldo en temas contractuales y salariales, sin embargo, el anuncio oficial se hace esperar y Rueda puso un tinte de misterio.



(Le puede interesar: Inesperado giro: Reinaldo Rueda aclara su situación con la Selección)



"Muchos amigos me han llamado a felicitarme, pero debo decir que no es cierto que sea el técnico de la Selección”, dijo Rueda y prendió alarmas.



Sin embargo, aunque la negociación no esté cerrada, todos los caminos conducen a que así será y que en cualquier instante va a salir la confirmación. La FCF no tiene otro candidato y todos sus esfuerzos son para cerrar el vínculo con Reinaldo cuanto antes.



Por ahora se desconoce si hubo alguna traba de último momento que aún no se ha aclarado. La dificultad contractual que se presentaba en el cierre de 2020, según allegados a la negociación, es que existían diferencias, no en el salario que va a tener Rueda (que sería igual o superior al de Carlos Queiroz), sino por los premios, y que este tema también ya habría quedado acordado.

(Lea además: Messi, con libertad para negociar con otros clubes)



También ha habido demora en las negociaciones por el estado de salud del presidente de la FCF Ramón Jesurún, que incluso estuvo internado por covid-19. Durante su ausencia, el que habló sobre la situación fue el vicepresidente Fernando Jaramillo, quien el pasado 30 de diciembre aseguro que se trabajaba en cerrar los acuerdos, y que "debe haber un esfuerzo de las partes para allanar su llegada".



Desde Chile también se da por hecho su desvinculación y su inminente paso a la selección colombiana. Se ha conocido de manera extraoficial que por Rueda la FCF pagará una indemnización de US$ 500 mil.



La declaración del entrenador vallecaucano a El Colombiano puede ser una muestra de su prudencia en estos momentos, sobre todo cuando está en proceso de pasar de la selección chilena a la colombiana, en medio de la filtración de información sobre contrato, salarios e indemnizaciones, algo que parece haber incomodado al DT.



Según los medios australes, la ANFP le dio plazo hasta el pasado 31 de diciembre para que tomara una decisión, y desde el lunes llegó al país Francis Cagigao, el nuevo director deportivo, para guiar a la federación en la búsqueda del reemplazo de Rueda.



Así las cosas, en Chile ya parecen haber pasado la página de Rueda y se enfocan en el futuro con otro entrenador. Y en Colombia, solo falta que la FCF lo confirme, para tranquilidad del propio entrenador.



DEPORTES





DEPORTES