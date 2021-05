Las preocupaciones de Rueda: James, eliminatoria, Copa América...

El técnico de la Selección Colombia, Reinaldo Rueda, habló por primera vez antes de la reanudación de la eliminatoria, en la que su equipo enfrentará el 3 de junio a Perú y el 8 del mismo mes a Argentina.

El técnico se refirió a la actualidad del equipo, la salida de Juan Fernando Quintero y James Rodriguez, la llegada de Edwin Cardona y su idea para lo que viene en las clasificatorias y la Copa América.



Estas fueron las palabras de Rueda en la conferencia de prensa que se realizó de manera virtual este domingo:



Por qué no está James. "Previo al comunicado me reuní con James vía telefónica luego del resultado del examen y la comunicación con el cuerpo médico de la Federación y del Everton. Por eso la decisión de que debemos cuidarlo, para la importancia de lo que viene, los diez partidos que vienen después. Yo consideré y fue la conclusión luego de evaluar todas las situaciones que le han ocurrido en el último trimestre, no precipitar una recuperación, ahora con la competencia que tenemos de los dos juegos de las clasificatorias y de la Copa América. Por eso le dije a James que yo tomaba la decisión de desafectarlo para que hiciera la recuperación en los tiempos prudentes y luego la readaptación a competencia, que hiciera la pretemporada con su club. Prefería sacrificar no tenerlo ahora, con todo lo que significa, y no tenerlo en un porcentaje que no es el gran potencial de él y lo que ha sufrido con su club porque tiene que jugar y luego parar tres o cuatro semanas. Que salga de ese círculo vicioso de esa reincidencia en tantas lesiones".

James Rodríguez

¿Es tan demorada la recuperación? "Los términos son relativos. El jugador siempre quiere estar acá y aportar a la Selección. Por eso a veces se dan estas situaciones, uno como técnico a veces quiere acelerar y pasan esas cosas. No solo es la cicatrización sino la readaptación a la competencua, la prepatación para un torneo como la Copa América. No le podemos hacer daño a James ni hacerle daño a la Selección. Cuando lo hemos visto en su plenitud lo hemos visto. queremos tenerlo pero cuando esté al 500 por ciento, al 100 por ciento está demostrado que no alcanza".



Quién puede asumir el liderazgo. "Hay un ranking de capitanes, Falcao, Ospina, James y Cuadrado, que han asumido el liderazgo y ellos serán quienes lo asuman, generando un clima de receptividad y armonía que ojalá se revierta en un buen fútbol, que Colombia recupere su memoria y podamos conseguir los puntos que necesitamos".



Cómo recibió el comunicado de James. "James me manifestó lo que sentía el día anterior, los otros capitanes se solidarizaron con él. Es normal, no está fuerte, es el dolor en un momento en que va a tener su duelo. Le dije 'piénsalo, reconsidéralo y en unos meses hablamos'. Todos nosotros, y ustedes los medios, juegan un papel determinante. Vamos para 20 años sin que Suramérica no tiene un campeón del mundo. No nos hagamos daño entre nosotros. Cuando no respetamos loscalendarios, la integridad física de los jugadores y la competencia de élite, no podemos seguir cometiendo ese error. Lo del comunicado es normal, siente que la Selección es suya y la ha vivido desde niño".



Los permisos. "Acá no hubo permisos, se planificó sobre la finalización de sus ligas. Los primeros que estuvieron por terminar sus ligas, primero Morelos, luego los de México y luego los de Europa, de acuerdo con lo que sus clubes determinaron. Para su conocimiento, la fecha Fifa empieza mañana. Nosotros tenemos autonomía sobre ellos a partir de mañana. Wílmar Barrios, por salir campeón, recibió unos días de permiso para venir. Hay un desconocimiento, nosotros por querer adelantar un trabajo, la logística. Los de México terminaron competencia dos semanas atrás, pero la fecha Fifa empieza mañana 31".

¿Va a convocar más jugadores? "Ese es el trabajo que he estado realizando estos días, pensándolo bien. Primero, por lo que ha sucedido en nuestra Liga, la evaluación de esta situación. Nadie esperaba lo de Juan Fernando, lo de James, lo de Morelos. Lo de Cardona ya lo conocen, Edwin aparte de la lesión que tuvo vino el covid y luego la miocarditis, esperaba que tuviera más volumen de fútbol para que estuviera en mejor condición y no correr riesgos, por eso se le convocó. Estoy pensando en dos nombres que pueda adicionar a la convocatoria, ojalá para estos dos juegos, y luego para la Copa América".



Qué estilo tendrá la Selección. "Colombia tiene su ADN. Después de seis, siete meses, recuperar esa memoria táctica, va a depender de esa inteligencia de juego y de esa esencia. Las dos prácticas qye hemos tenido han dado una buena sensación, un equipo que mantenga esa intensidad y que pueda realizar dos muy buenos juegos".



Cómo encontró el grupo físicamente. "Ustedes saben que siempre se juega con ese margen de posibilidades. Algunas evaluaciones médicas se hicieron en consultorio, otras que prácticamente no se han hecho trabajos grupales. Por fortuna, todos están compitiendo y no han manifestado alguna molestia y no tenemos a nadie en departamento médico que lo inhabilite para competir".



El caso Sebastián Villa. "Es una situación sociológica compleja de la cual no podemos estar exentos. Es una pena. Primero, el tema jurídico que había tenido Sebastián y luego lo que implica, el no poder tenerlo acá por sus repercusiones en nuestra sociedad, es un tema delicado, todos debemos lograr contribuir para que sea lo mejor para todos".

Sebastián Villa, jugador colombiano.

Cómo enfrentar a Perú. "Estas selecciones son muy competitivas, hemos estado evaluando el crecimiento de esta selección desde las eliminatorias pasadas y su participación en el Mundial, con todas sus bondades y con las variantes, no solo la presencia de Paolo (Guerrero) sino del jugador que trajeron de Italia. Debemos encarar ese partido con toda la seriedad y concentración para resolverlo a favor nuestro".



Los volantes de marca. "Todo depende de la óptica con que se mire, de las necesidades de la Selección, del momento de ellos. Baldomero (Perlaza) es un volante más mixto, con características diferentes a las de Wílmar y Gustavo. Eso lo vamos a manejar de acuerdo con las características de cada partido".



¿Va a trabajar con las menores? "Yo fui muy claro con el comité ejecutivo. Tengo mi vocación y sensibilidad por siempre aportar. Estamos en un año atípico y más con lo que pasó en marzo. La focalización va a estar 500 por ciento en la Selección absoluta, los calendarios de sub-17 y sub-15 están en stand by por todo lo que está sucediendo. No hay tiempos para influir en ese aspecto. Ahora la responsabilidad es la Selección absoluta".



¿Va a llamar a más jugadores de la Liga local? "Estoy esperando evaluar una situación, pueden ser dos, pueden ser tres, pero no creo que sea tan trascendental determinar si son de acá o no para no generar falsas expectativas".



¿De qué errores del pasado se aprendió? "Todos los momentos son diferentes. Han sido 15 años de maduración, de experiencias, cada partido va a traer sus necesidades , el momento de nuestros jugadores. Ser puntuales, ser específicos en una respuesta sensata a esta inquietud sería capitalizar lo que en estos 15 años hemos aprendido y no es fácil".



¿Por qué no se llamó un lateral izquierdo natural? "William Tesillo ha venido jugando como lateral izquierdo en la Selección, Yairo Moreno ha jugado allí en su club y en la Concachampions, todo pasa por las necesidades del equipo y los momentos de cada jugador en cada posición".



¿Por qué el llamado a Sebastián Pérez. "No podemos individualizar cada convocatoria. Por fortuna observo todos los partidos de la Liga portuguesa y por el conocimiento que tenemos de Sebastián Pérez, que ha sido jugador de Selección desde juveniles, por eso la decisión de llamarlo. Si nos ponemos a explicar uno por uno no vamos a terminar".



¿Le quita presión que la Copa América no se juegue en Colombia? "Lo primero es esperar que se confirme que se va a jugar la Copa América, estamos en una incertidumbre muy grande por eso. Cada que nos ponemos la camiseta el desafío y la presión está, querer ganar siempre, es lo que sentimos todos, por el camino que han recorrido, quieren ganar algo para dejar en la historia del fútbol colombiano. Es la convicción que se tiene como equipo, que se realice la Copa América en las mejores condiciones y que haber perdido nuestra sede no sea disculpa para exigirnos al 500 por ciento y buscar el objetivo que todos queremos".



¿Cómo vive la incertidumbre por la Copa? "Es muy complejo para nosotros. Es un golpe durísimo no hacer la Copa América como lo soñábamos, en el sorteo que se hizo en diciembre de 2019 en Cartagena. Haber tenido que declinar dolió mucho. La preocupación es esa, no sabemos a dónde organizar un viaje, lo que se había adelantado acá se perdió. De modo que a la expectativa de lo que determine Conmebol y hacer un plan de contingencia para cumplirle a la gente y hacer un torneo con todo lo que requiere la Copa América".