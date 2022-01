La Selección Colombia ultima detalles para enfrentar este domingo a Honduras en partido de preparación, previo a la reanudación de las eliminatorias al Mundial.



En vísperas del partido, el DT Reinaldo Rueda dio una conferencia de prensa en la que una de sus respuestas tuvo que ver con la ausencia, una vez más, del jugador Teófilo Gutiérrez en su convocatoria.

No lo tuvo en cuenta

Llama la atención la ausencia de Teo por que tuvo un gran semestre con Deportivo Cali, siendo el guía del equipo para lograr el título. Se esperaba su llamado a esta convocatoria, que es prácticamente de jugadores locales.



Pues este sábado Rueda respondió la pregunta, sobre su decisión. "Teófilo ha tenido partidos extraordinarios. Siempre estuvo en evaluación permanente, pero no dieron los tiempos en el comparativo con otros jugadores y esa es mi función. No es irrespetar a un jugador grande como Teo, pero para esta convocatoria no lo consideré", dijo Rueda.



El año pasado el DT nacional aseguró que el tiempo de Teo ya había pasado en la Selección. El jugador, en gran nivel, esperaba su llamado en esta oportunidad.



