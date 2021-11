Reinaldo Rueda: 'Nos merecemos cerrar el año con un buen triunfo'

La Selección Colombia ultima detalles de su plan para enfrentar este martes a Paraguay e intentar vencer en el Metropolitano, en un partido clave para sus aspiraciones de ir al Mundial de Catar.



Rueda analizó este lunes lo que espera de este compromiso. El DT respondió las preguntas de los medios de comunicación, antes de la última práctica que tendrá en la tarde noche.



Colombia viene de cuatro partidos seguidos sin ganar y sin hacer gol. Por eso su obligación de victoria este martes.

Las palabras de Rueda

Ansiedad: “Hemos hecho la revisión de lo que ha sido el juego anterior, lo que fue nuestro juego con Brasil, con Paraguay en Asunción, este va a ser diferente. Existe ese estado de ansiedad, normal, que no debe superar lo ideal para competir, es un estado importante que todos necesitamos para tener competitividad, ese nivel de adrenalina para salir adelante. La presión nos la imponemos nosotros mismos, por las familias, el país, la Selección. Hay que canalizar bien esa ansiedad y que sirva como motor para hacer un buen juego y lograr un buen resultado”.



Actitud: "Todos los partidos tienen una gran complejidad y hay juegos que parecen difíciles y no son tan difíciles, hay juegos que te brindan alternativas por los espacios del rival, los espacios que hay que crear. Hay que ser proactivos y tomar el control del juego. No podemos sobrevalorar ni subvalorar a los que nos son Brasil. Hay que tener control mental”.



James y la muerte de su abuela: “Es natural que esté golpeado, es la pérdida de un ser muy especial para él, como lo manifestaba, prácticamente la abuela lo crio, el trabajo de la mamá como ha sucedido en muchos de nosotros por el trabajo de nuestras madres, a veces una tía, una abuela, gente que significa mucho para uno; está el acompañamiento, la solidaridad, esperar que la supere, que no es fácil, es un vacío muy grande que ni el tiempo lo sana. Es la realidad de la vida, hay que sobreponerse, ojalá en el momento que resolvamos que James sea el aporte para la Selección eso lo fortalezca, ese desafío, ese tributo y homenaje a la memora de alguien tan especial, y los demás a esperar que quizá tenga un buen juego; lo que él puede brindar todos lo conocemos: su inteligencia de juego, su liderazgo, esa sinergia con los jugadores y naturalmente que va a ser muy positivo para nosotros”.



James físico: “Es subjetivo. Sobre el tema médico, el tratamiento, el paso de las horas, ha ido aportando para que la molestia en sus costillas se vaya superando, eso no dice nada de su parte física. Todo va a pasar por qué lo dejan hacer en el juego y el qué pueda realizar".

Las variantes de Rueda, una incógnita

Reinaldo Rueda en el entrenamiento en Bogotá.

Arango y Valoyes: “Todo va a pasar por cómo se presenta el partido, por cuáles son las prioridades para nosotros, ellos son diferentes, la decisión es quiénes inician, quiénes son buenas alternativas, ojalá que si son inicialistas o alternativas den la solución que necesitamos”.



Sin Barrios: “Es de los cuestionamientos que nos realizamos, las variantes de ayer, todos conocemos lo que nos brinda Wilmar y ahora la situación de elegir la mejor decisión no pasa solo por ese hombre sino por quiénes son sus complementos”.



Decisiones: “Todas las posiciones son diferentes. Todo se tiene en cuenta. Hay jugadores que asimilan muy bien los cambios horarios, los viajes de los partidos, jugadores que vienen en un momento justo, evaluamos su rendimiento en los escasos minutos de entrenamiento. Prevalecen los hombres que muestren esa sinergia, esa sociedad ideal que una proyecta”.



A ganar: "Nos merecemos cerrar el año con un buen triunfo".



Críticas desde Chile: “Son hechos y no palabras, en ningún momento puede desestabilizarme un concepto de alguien que admiro y respeto (Valdivia), de nivel excepcional. En Chile no pude tener la satisfacción de poderlo convocar. Tendrá sus argumentos, pero me quedó con los demás comentarios de los demás que han trabajado conmigo”.



Espacios: “Pasará por la inteligencia, diagnosticar cuándo debemos hacer elaboración con estaciones o trámites, o con transición directa. Y lo que haga el rival y nuestra interpretación, y que ejecutemos”.



Rival: “Es el gran interrogante, revisamos el juego anterior con ellos en Asunción, donde había un ordenamiento de sistema, un funcionamiento diferente al de hoy. Y revisamos la tendencia del nuevo cuerpo técnico, en Lanús, Boca y Los Ángeles y contra Chile. Es un cuerpo técnico nuevo, con escasas semanas en el seleccionado, pero hay situaciones que nos dan referencia de que va a ser un juego muy difícil, que debemos tener agresividad ofensiva, orden y concentración para resolver”.



Esquema: “Cambia de acuerdo a los intérpretes y rivales y jugadores que disponemos. No hemos podido estabilizar una nómina por muchos factores, siempre perdemos 3 o 4 jugadores. Ahora están las sanciones que se habían evitado. No pudimos evitarlo”.

¿Y los delanteros?

Delanteros: “Ha sido la preocupación, tuvimos por ejemplo la pérdida de Borja en la convocatoria anterior, y en esta llegó quizá o en el nivel ideal. Muriel viene con ese proceso después de la lesión con su club. Cada uno con su sensibilidad y trabajo, hemos hecho estímulos buscando afinar la finalización. Cada uno tiene su desafío con ellos mismos y con la Selección por lo que significa lograr los goles. Es algo pendiente para lograr el equipo equilibrado y compacto. Veníamos de una deuda defensiva, goles en contra, ahora nos falta concretar, y seguir consolidándonos defensivamente”.



(Lea además: Scaloni cuenta con Messi para enfrentar a Brasil)



James capitán: “Desde mi llegada hay un grupo de capitanes, son con los que me reuní, cada uno ha ejercido dependiendo el momento. Ahora están David Juan Guillermo y James, solo está la ausencia de Radamel".



Teo para el futuro: “Pasa por prioridades y prever o anticiparse al futuro de la Selección. Con todo el respeto por Teófilo, cada cual tuvo en su momento, su paso por la Selección. Son gustos, momentos diferentes".



Líderes: “Es complejo. Ustedes lo han notado, el comportamiento de Cuadrado, Ospina como capitanes, y otros. En la situación en el juego anterior no es ausencia de liderazgo, hay uno diferente a otros. No sé si el comportamiento del rival es liderazgo. Este grupo tiene hombres experimentados y jóvenes que se hacen respetar e imponen su criterio. No podemos decir que no hay líderes. No podemos ser tan duros".



Centrales: "No ha sido fácil estabilizar comportamiento. William y Dávinson venían de momentos diferentes y cumplieron. Lo ideal es fortalecer este comportamiento.





