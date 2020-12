Chile le dio luz verde a Reinaldo Rueda para negociar con Colombia

El viernes pasado, Reinaldo Rueda y Pablo Milad se reunieron en Juan Pinto Durán. Y abordaron diversos temas, incluido el interés que el seleccionador despierta en la Federación Colombiana para ser el reemplazante del despedido Carlos Queiroz.

Entonces, el entrenador le manifestó al presidente de la ANFP y de la Federación de Fútbol de Chile que sabía del interés de Colombia por sus servicios “a través de terceros”, pero que hasta ahora no ha recibido una propuesta formal.



Por lo mismo, le comunicó al timonel sus planes para La Roja y también su idea de tomar vacaciones en enero para luego presenciar el Suramericano sub-20 que se disputará precisamente en Colombia, entre el 2 y el 21 de febrero.



En esa oportunidad, Milad le dejó claro a Rueda que en caso de recibir una propuesta formal de Colombia, la millonaria indemnización (casi US$ 4 millones, con impuestos incluídos) que fija su contrato no sería traba para lograr un acuerdo adelantado de salida.



“Pablo (Milad) le comentó a Rueda que uno debe trabajar donde sea feliz. Ambos coincidieron en que la esclavitud ya no existe y que la plata no sería tope si quiere regresar a su país”, aseguran en la ANFP.



En la federación colombiana, en tanto, reconocen el interés por Rueda. “Nuestro presidente, Ramón Jesurún, tiene contemplado conversar con su par chileno, Pablo Milad, para ver el tema de Reinaldo Rueda, un técnico muy querido y valorado en nuestro país. La idea es no pasar a llevar a nadie, menos a la federación chilena”, comentan en la asociación cafetalera, en la que también reconocen que suman el nombre de Jorge Luis Pinto como opción, tras desvincularse de la selección de Emiratos Árabes Unidos.



En Quilín también esperan una pronta resolución del caso Rueda, partiendo por un contacto directo de Milad y Jesurún, pues “son buenos amigos y seguramente esta semana conversarán del tema”, adelantan.



“No puedo comentar nada, porque no ha llegado ninguna propuesta formal de la Federación Colombiana por Reinaldo Rueda. Hasta ahora sigue siendo nuestro entrenador”, dice escuetamente Milad.

¿Quién por Rueda?

En la sede de Peñalolén se resguardan ante una eventual partida de Rueda y ya exploran alternativas de reemplazo. El exzaguero argentino Gabriel Heinze interesa por la intensidad en el juego que distingue a sus equipos. Sigue sin club desde su salida de Vélez Sársfield.



“Hay que ver qué pasa con la situación de Rueda. Hasta el nombre de Mauricio Pochettino, que suena en el Real Madrid, fue acercado en su momento por terceros, pero no se ha profundizado en contactos, pues hay un entrenador en ejercicio y eso es lo que se debe zanjar primero”, cierran en la asociación.



Ramiro Fuenzalida

El Mercurio (Chile)

GDA

