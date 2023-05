Hace poco James Rodríguez entregó unas declaraciones en la que habló de todo, entre otras cosas tocó el tema de la Selección Colombia.

Sobre la época en la que Reinaldo Rueda era el DT del seleccionado, el volante dijo: “Con ninguno tuve problemas en la Selección Colombia. Después jugué con él (Rueda) cuatro o cinco partidos. Es con el que menos he jugado en la Selección. Con él no pasó absolutamente nada. Me parecía una persona súper buena gente. No era personal.





Y agregó: “Hicimos las cosas mal. No puede ser que no metamos goles en siete partidos. Con tantos jugadores buenos que tenemos es para que metamos dos o tres goles por partidos”.



Rueda salió al paso de lo que dijo el cucuteño y aclaró ciertos puntos que le pasaron cuando dirigió al combinado colombiano.



“Nunca en mi trayectoria me había pasado. Acá se cerró el arco de una forma increíble y se perdió la confianza; cuando eso se pierde es difícil… La confianza solo se entrena ganando y nos tocó ver algo que nunca me había pasado en mis 43 años de profesión. Fue un fenómeno rarísimo porque en sus clubes llegaban y se liberaban, pero en la selección era diferente”, advirtió Rueda.



Sobre su relación con James, Rueda aclaró por qué no lo citó en la convocatoria para la Copa América del 2021.

James Rodríguez y Reinaldo Rueda. Foto: Rodrigo Buendia / AFP



“Lo que quise fue proteger a la Selección y a él. Le dije a James ‘yo no quiero abusar de ti, no quiero un james para 2 o 3 partidos sino un James de 10 partidos, para que juegue cinco años más en alto nivel”, precisó el técnico.



“Mire que han pasado muchos años en esa situación física de él. Yo quise que él hiciera una pausa para un protocolo de recuperación completo porque James por su nobleza y pasión por la camiseta de Colombia siempre va a querer jugar así está a media máquina; y así se hace daño él y también a la Selección”, dijo.

