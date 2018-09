Reinaldo Rueda estará en la ceremonia de los premios de la Fifa

El entrenador colombiano Reinaldo Rueda, DT de Chile, confirmó su asistencia en la ceremonia de entrega de los premios The Best de la FIFA que se celebrará el 24 de septiembre en Londres.

Los premios The Best tendrán lugar en el Royal Festival Hall de la capital británica y coronarán al mejor jugador del mundo, según la FIFA; galardón que se disputarán Cristiano Ronaldo, Luka Modric y Mohamed Salah.

"Lo ideal para los entrenadores es tener selecciones que tengan esa versatilidad y ese saber combinar determinados estilos de juego".



🇨🇴 @ReinaldoRuedaDT, seleccionador de @LaRoja, estará presente en la Conferencia de Fútbol de la FIFA en Londres. #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/00wBrYQB4z — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) 22 de septiembre de 2018

Los premios

· Premio The Best al jugador de la Fifa



· Premio The Best a la jugadora de la Fifa



· Premio The Best al entrenador de la Fifa de fútbol masculino



· Premio The Best al entrenador de la Fifa de fútbol femenino



· Premio The Best al guardameta de la Fifa



· Premio Puskás de la Fifa



· Premio a la afición de la Fifa

