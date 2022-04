Reinaldo Rueda sigue siendo noticia. El no llevar a la Selección Colombia al Mundial de Catar, y ni siquiera al repechaje, le ha generado todo tipo de críticas.

El DT aseguró, tras la victoria contra Venezuela en la última fecha de la eliminatoria, que su contrato quedaba terminado al no ir al Mundial. Sin embargo, se espera que la decisión sea confirmada, en cuanto se reúna el comité ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol.



Mientras tanto, las críticas no solo le llueven a Rueda en Colombia, también desde Chile, la otra selección que Rueda dirigió en el comienzo de la eliminatoria y que tampoco clasificó a Catar.

Críticas desde Chile

"La elección del técnico de Chile fue mala. El que vino y dijo ‘es Rueda’, nos liquidó. Buscó jugadores donde no tenía que buscar, no citó a los que no tenía que citar. Rueda desgastó al plantel. Tenía a Mena y no quería citarlo, ¿por qué no cita al mejor lateral que teníamos que juega en Argentina? ¿qué tiene contra él si ni lo conoce?”, expresó el exarquero Nicolás Peric en el programa Fanáticos de la Selección de Agricultura FM.



También estaba en el programa el exdelantero y mundialista Mauricio Pinilla, quien tuvo un par de intervenciones: “Era un muy buen tipo, pero trabajaba horrible (...) Le acortó el último pedazo a Marcelo Díaz, que, quizá en su momento, pudo haber estado en el inicio de las Eliminatorias. Estaba en Racing y era titular”.



En Chile, en las eliminatorias, Rueda obtuvo 4 puntos en 4 partidos jugados, antes de irse para Colombia.



