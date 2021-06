Rueda no da pistas sobre su plan para enfrentar a Venezuela

Colombia enfrenta a una Venezuela seriamente disminuida por el Covid y goleada en la primera fecha de la fase de grupos por la selección local, Brasil.



En rueda de prensa, el técnico Reinaldo Rueda no dio muchas ideas spbre su planteamiento para enfrentar a la selección del país vecino. Estas fueron algunas de sus declaraciones.

Siempre se quiere ganar, aún en los entrenamientos. El alto nivel de los jugadores lo exige. La idea es siempre apostarle a lo mejor, es lo que tienen los jugadores en la cabeza. Con todas las dificultades que significo declinar la Copa, este desafío que hacen todas las selecciones debe ser reconocido con una buena figuración.



Iniciar ganando. Es determinante en la medida que se asimile bien. Venezuela es un rival difícil, siempre es una nómina de 28 jugadores, lo demuestran con el nivel que tienen en sus clubes y eliminatoria. Siempre hay que tener un respeto por el rival y enfrentar el juego como todos los anteriores.



La nómina. Son las decisiones de estas horas previas, lo que evaluamos en los entrenamientos. Mañana cuando decida la nómina se darán cuenta, siempre queremos colocar lo mejor en la cancha. Pasa por hacer un juego inteligente, que todos tengan la oportunidad de actuar.





Solidez defensiva. La solidez y la fortaleza de Colombia siempre ha sido su comportamiento defensivo. Debemos de seguir mejorando partiendo de esa seguridad defensiva. Esa es la situación que manejamos. Partiendo del comportamiento defensivo, hacer un juego que permita elaborar un triunfo.



Nuevos jugadores. Todos han estado en las selecciones. Absoluta o juveniles. Caras nuevas no hay, todos los que están, están comprometidos. Cada uno va labrando el camino. Todo pasa por tomar la mejor alternativa para bien de la selección.



Parte mental. Las bajas de Venezuela no pueden ser distracción. Son competitivos, con una nómina amplia, seguro los jugadores ven esta oportunidad con gran ilusión y gran compromiso. No es una desventaja. Siempre son muy competitivos.



