Reinaldo Rueda pone en duda su permanencia en la selección Chile

El colombiano Reinaldo Rueda manifestó este miércoles su preocupación por la situación social que se vive en Chile y por la cuál el fútbol de ese país está paralizado, no solo la Liga local, sino ahora por la situación de la selección que no participará en esta fecha Fifa. El DT deslizó que podría dejar el cargo.

"Si vengo a trabajar en fútbol y no hay fútbol, me tengo que ir", fue la frase del entrenador con la que evidenció su preocupación por la situación.



"En estos momentos socialmente estamos identificados con una situación atípica. Pero después... ¿Cuándo se va a normalizar?", se preguntó el entrenador.



Incluso, Rueda admitió que el pasado viernes estuvo cerca de presentar su renuncia cuado se canceló el juego de la selección Sub-23. "El viernes pasado sí, de verdad que me calenté mucho y me entristecí mucho", dijo.



El técnico manifestó que se solidariza con la situación del pueblo chileno, pero tiene preocupación por el futuro del fútbol de ese país.



"De aquí a marzo no se sabe qué puede pasar (inicio de la eliminatoria). Yo llego me sacrifico, no convoco a los jugadores de la liga nacional para que se adelante la liga nacional, cuando es mi autonomía convocar a los jugadores. Los desconvoco para que la liga se adelante y la liga no juega, no están para la selección ni para sus clubes, están perdiendo, y yo, y todos", agregó.



Debido a la convulsión social que se vive en Chile, que ha causado 21 muertos, los jugadores de la selección de este país decidieron este miércoles no jugar un amistoso con Perú la próxima semana, agregando otro evento futbolístico cancelado por la crisis.

