Las selecciones de Colombia y Perú se jugarán el viernes en el estadio Metropolitano de Barranquilla gran parte de sus esperanzas de ir al Mundial de Catar 2022 en el juego de la decimoquinta jornada de las Eliminatorias Suramericanas.

Pese a que llevan cinco partidos sin ganar y sin anotar goles, producto de cuatro empates 0-0 y una derrota 1-0 con Brasil, los cafeteros llegan a este encuentro en el cuarto lugar con 17 puntos y con una de las oportunidades más claras de ir a Catar en noviembre.



Declaraciones del Rueda

El DT Reinaldo Rueda ofreció una riueda de prensa en la que respondió a todos los interrogantes de la prensa.



Las bandas: "Vamos a enfrentar un Perú con huella de trabajo de varios años, de un Mundial. La ausencia de Advíncula y Trabuco son jugadores titulares, pero han venido alternando con López y Corzo. El partido tiene que ser inteligente, donde no puede uno sesgarse que ese es el punto débil. Hay que trabajarlo con variantes nuestras y conscientes de un rival con variantes y sistema que lo puede variar, 4-1-4-1 u otras opciones. Intentar poner condiciones".



Parte mental: "Es una racha inexplicable porque ese es el juego con todo el énfasis que se hace en las convocatorias, los entrenamientos previos en afinar el detalle de la finalización. Se han analizado muchos factores, movimientos de orden futbolístico, acompañamiento, parte psicológica; se han hecho análisis de videos, los jugadores han trabajado sobre los aspectos a mejorar para lograr que ese juego se transfiera en eficacia".



Laterales: se tienen alternativas, unos con mezcla importante en cuanto a lo que respecta a su comportamiento en fase ofensiva como defensiva, otros con porcentaje mayor en determinada fase, es una de las virtudes a aplicar de acuerdo al rival, sus fortalezas, su potencian zona de volantes y parte ofensiva. Indudablemente va a se una situación a trabajar en el partido".

Responde a las críticas

Reinaldo Rueda, técnico de la Selección Colombia. Foto: Norberto Duarte. AFP



Críticas al DT por la falta de gol: "Mientras no se logre el gol, esas críticas hay que aceptarlas; la validez va a depender del análisis de cada juego, de la óptica con que se evalúa, de lo que significa cada juego en donde no hemos marcado, la cantidad de opciones que se generan, el volumen, la propuesta, el juego proactivo; ese análisis objetivo no tienen asidero desde el punto de vista de juego; por la tabla y los resultados sí tienen validez y hay que asimilarlo, y que eso nos invite o nos comprometa a saber que esa es una asignatura pendiente a mejorar y el hecho de no lograr goles importantes nos ha privado de estar en una mejor posición.



"El año pasado, con las limitantes de goles y resultados de local, pasamos de un séptimo a un cuarto lugar, de una deuda de goles, a saldar una deuda grande de diferencia; si nos vamos a la Copa América: un tercer lugar en una Copa atípica por lo que se vivió, un año con todas las dificultades, es un año positivo si se le mira con optimismo, porque no es fácil con la competencia, la reacción que tuvo Colombia, pasar de séptimo a un cuarto lugar y en zona de clasificación habla de lo que es logró desde el punto de vista defensivo, de sumar puntos importantes que nos tienen ahí y que debemos atesorar y valorar y buscar mejorarla para lo que queremos que es la meta final de clasificar".



"... Cualquier valoración es subjetiva, somos conscientes de lo que tenemos, de lo que hemos logrado en estos seis meses de trabajo porque fue en junio que empezó la clasificatoria para nosotros contra Perú. Eso lo ha logrado el equipo, con fútbol amarrete, defensivo, sin gol, y pasamos de un séptimo a un cuarto lugar. Ahora hay preocupación, se quiere mejorar ese cuarto lugar y estamos haciéndolo lo mejor posible".



Críticas reemplazos jugadores: Hay situaciones; mi función es ser seleccionador, hago un prebloqueo amplio de alternativas. Les va a hablar Rueda el profesor, no el entrenador: por mi obligación moral y social, nosotros recibimos un informe del club, del departamento médico, por uno u otro factor el jugador no puede venir hasta que el departamento médico no lo informa, nosotros no lo hacemos, los dueños son ellos, los clubes. Estamos en un caso atípico, incluso hay protocolos donde para darles información a ustedes (prensa) hay que solicitar permiso al club y al jugador, dependiendo del concepto de la desafectación. A veces uno guarda la esperanza de que se pueda tener a ese jugador convocado, se esperan 24, 48 horas para ratificar un diagnóstico, en ese lapso se da la situación de que se cae otro. El club segundo, informa a veces primero que el primer club. Me parece muy pequeño ese detalle, de que 'se cayó un delantero y convocó un volante...'. No tiene situación de análisis cuando no se saben los tiempos, los momentos de la situación y cuando nosotros podemos informar. Ya uno va adelantando internamente, incluso solicitando no precipitarse en las redes".



Otras falencias: "El tiempo de entrenamiento es mínimo, en este momento hoy es la tercera unidad de entreno con el plantel completo. Es armar el equipo, no tiene misterio, buscar la afinidad, el equilibrio, darle consistencia, darle solidez, confianza a esos jugadores que estamos abocados a clasificar en una eliminatoria que nuca se jugó en enero. Uno vienen de recuperarse de situaciones individuales, otras ligas no han empezado".



Defensa: "Lo importante es hablar del partido contra Perú. Si vamos a cuestionar solo el diálogo mío con los jugadores y las decisiones, todas tienen sus argumentos y su peso. Cada convocatoria ya está realizada, hay situaciones que nadie entiende, que nadie conoce, solo yo y el jugador"



Yaser Asprilla: "Está en proceso de inducción. Ha sido grata su aparición en la liga colombiana. Lo que él mostró en entrenamientos como en el partido, es la idea de que esté con nosotros y aparte de sus características, la posición que ocupa. Uno no puede decir que tenga las mismas posibilidades, tiene mucho por madurar y aprender. Su convocatoria estaba retrasada en la Selección.



Ospina: "Tenemos esa situación de David en su club por la lesión, se ha recuperado bien. Ha sido cauteloso en los entrenamientos. Por fortuna desde lo médico y las ecografías y los ejercicios va por buen camino y ojalá que mañana tenga buen comportamiento".







