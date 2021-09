‘No podemos ser conformistas’: Reinaldo Rueda

Reinaldo Rueda fue claro y directo, tras el empate 1-1 con Paraguay, juego de la eliminatoria al Mundial de Catar 2022. Así habló el seleccionador colombiano.

La victoria. “Era la ilusión. Se había trabajado con esa premisa de sumar. Enfrentamos rivales fuertes, con muchas necesidades, comprometidos en la tabla, igual que nosotros. Seguimos con la disposición de conseguir puntos. No interpretamos bien y propiciamos ese 0-1. Por fortuna la reacción”.



Le puede interesar: (Colombia volvió a pecar por falta de contundencia, pero sacó otro punto)



La idea. “Aquí tuvimos otro planteamiento. Tuvimos un partido completamente diferente. La idea era darle momentos de oxigenación a algunos jugadores y que se juntaran Cuadrado y Falcao”.



El punto. No podemos ser conformistas, queríamos más, lo pudimos lograr. Nunca estamos bien. Tenemos la necesidad. No podemos estar satisfechos, hay que auto exigirnos”.



Faltó el gol. "No tuvimos contundencia, nos faltó el gol para haber plasmado todo el esfuerzo que se hizo. Había que ser muy preciso para hacerle gol a Paraguay”.



Ausencias. "Esperamos contar con Ospina y Cuadrado para el partido en Barranquilla y que no sean solicitados en sus clubes. Parece que Dávinson Sánchez va a tener que regresar a su club".



Lo que viene. “Visitar La Paz no es fácil, Paraguay tampoco. Esperamos sumar en casa para estar más tranquilos”.



Le puede interesar: (Wilmar Barrios se salva de la roja en polémica acción)



Deportes