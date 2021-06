'Contra Argentina hay que tener concentración': Rueda

Reinaldo Rueda analiza el partido de este martes en la octava fecha de la eliminatoria al Mundial de Catar 2022 contra Argentina.

Morelos. Ya dio negativo y se reintegra a las actividades con nosotros. Todo el resto del equipo está bien, apto.



Le puede interesar: (¿Tendrá cambios Colombia para enfrentar a Argentina?)



El ánimo. Estamos viviendo momentos diferentes. El juego de Colombia y el resultado ayuda a fortalecer anímicamente. Hay que tener los pies en la tierra, porque enfrentamos a un a Argentina fuerte. Debemos tener mucha concentración, buen fútbol y jugar con intensidad.



Cambios. La respuesta de los jugadores después del partido es distinta. Seguimos con la deuda, tenemos un déficit, hay que estar atentos a los movimientos.



Nómina: Lo ideas es que no tengamos problemas. Creo que no hay problemas físicos. La idea es mejorar, exigirnos y que eso se puede hacer frente a Argentina un buen partido. Hay que tener concentración y jugar con disposición.



Daniel Muñoz. Muy golpeado. Se lamentó, seguía llorando, amargado por la situación. Al otro día del partido nos reunimos y ha ido asimilando. Tiene el respaldo de todos. Eso lo ha fortalecido.



La idea contra Argentina. Es un juego de inteligencia, de resolver situaciones con conceptos claro. Sabemos de las virtudes de Argentina en todas sus líneas. Scaloni ha hecho un trabajo de reingeniería, poniendo casi 14 jugadores nuevos.



Mejoras. Todos los partidos dejan interrogantes y respuestas positivas. La gran disposición y el carácter contra Perú fueron claves. Es importante el conocimiento de los jugadores, recuperar la memoria, el saber que nos jugábamos un renacer.



Los arqueros. El foco siempre ha estado. Se hace una valoración de los hombres elegibles, ya tenemos el seguimiento de los arqueros. No ha habido el espacio para nuevas reuniones. Estamos reclutando la información con los técnicos de arqueros del país. Es una especialización delicada la del portero en Colombia.



¿Empate? Todo pasa por cómo juguemos. Hay que hacer la práctica final y ser inteligentes para encarar el partido. Todo eso dependerá con el resultado. Se entra a la cancha a ganar, pero primero hay que jugar.



Cardona y Campaz. Los dos son jugadores que se vincularon de últimos a la Selección. Están en controles específicos. Jaminton no estuvo con nosotros por la Copa Colombia con Tolima hace unos meses. Ha hecho una buena temporada con su club y lo hemos valorado.

Facebook Twitter Linkedin

Luis díaz, Colombia vs. Perú Foto: EFE



Más seguridad. Evaluamos todas esas situaciones y pensando las mejores decisiones. Es cuestión de revisar las bondades del rival, cómo van a reaccionar nuestros hombres.



Wílmar Barrios. Todos los jugadores, y más él, con su experiencia y demás, es un hombre con una gran opción de aportarle a la Selección. Todo es positivo para nosotros. Es un partido diferente, de otras características.



Jugar contra Messi. El estilo de juego no pasa por alterar el sistema. Con Messi, pues hay que tener todas las situaciones analizadas por la gran diferencia que marca. Muchos lo han enfrentado, lo conocen y hay que hacer un juego de solidaridad colectiva.



¿Equipo corto? Es una de las premisas en el fútbol contemporáneo, equipo que tenga solidaridad, que sepa interpretar los momentos del juego. Contra Argentina es otro partido, por el momento de ellos, cada juego es una evaluación diferente. Tenemos gran presión por lo que se ha vivido.



Probables variantes. Tenemos que hacer una lectura del juego por lo que plantea el rival. Los jugadores dentro de la cancha deben de definir el comportamiento en las dos fases del juego. Por fortuna, todos los jugadores son internacionales y tienen esa capacidad.



¿Más convocados? Por ahora, la focalización es Argentina. La decisión de Campaz, por ahora, era para el juego de Argentina. Luego, pues se trabajará para la Copa América.



Deportes