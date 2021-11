'Estamos dolidos por el resultado': Reinaldo Rueda

Colombia igualó 0-0 con Paraguay en partido de la eliminatoria al Mundial de Catar 2022, dejando la opción de obtener tres puntos necesarios para seguir con la oportunidad grande de clasificar.

El técnico Reinaldo Rueda puso la cara y analizó lio que pasó en el juego y el futuro de la Selección.

Rueda, claro y real



El partido. “Estamos dolidos por el resultado por lo que se hizo en la cancha. Nos faltó ese último pase y tener la opción de meterla. Hicimos las variantes posibles. Vendrá un juego difícil contra Perú, determinante y hay que retomar la confianza”.



Los cambios. “Se buscaron alternativas. Borja, Muriel hicieron un buen trabajo, pero no fue suficiente. Enviamos a varios jugadores al campo buscando desequilibrio y todo pasa por conseguir ese gol que no llega”:



Los errores. “Tenemos que asumir responsabilidades. Nos equivocamos, quizás, en la ansiedad, del estado de ansiedad para no finalizar. Yo, intenté buscar el equilibrio, mantener el orden, no nos podíamos regalar”.



Los jugadores. “Somos conscientes que no es suficiente lo que hemos dado, hay que exigirnos más. Hay que hacer un juego más fluido, pensar más en el equipo”.



El nivel de la eliminatoria. “Todas las selecciones están pagando, a excepción de Brasil, Argentina y Ecuador, todo lo que se vio el año pasado, lo que se vio en la Copa América, a algunas les ha costado la continuidad. Siempre se ha clasificado en la última jornada y espero que en marzo concretemos la ilusión de ir al Mundial”.



