Reinaldo Rueda entrega sus conceptos sobre el trabajo que ha realizado con la Selección Colombia, previo al partido amistoso contra Honduras, este domingo, en Estados Unidos.

Alternativas para la eliminatoria. "Es muy gratificante esos cuatro días de entrenamientos por las respuestas de los jugadores. Se ha trabajo con intensidad y los muchachos han respondido. Hay algunos que vienen en el camino de la convocatoria del año pasado y otros no habían tenido la oportunidad de estar con nosotros. Es positivo, esperemos que en el examen contra Honduras podamos plasmar lo que se ha realizado".



Le puede interesar: (David Ospina: Nápoles no da buenas noticias, en vilo la Selección)



El positivo del ‘Chicho’ Arango. "Es lamentable lo que pasó. Comenzó bien, ha estado sin entrenamiento y va a regresar a su club. Está en consideración para la eliminatoria a finales de enero y febrero".



David Ospina. "Por fortuna la resonancia arrojó un buen resultado, no hubo ruptura, solo una contractura fuerte. Hay que evitar que juegue a mitad de semana y que sí lo haga el fin de semana previo a la convocatoria".



La convocatoria. "Es la evaluación que se ha venido realizando con un alto porcentaje de la liga local, ese era el objetivo. La idea es proyectar la evolución de nuestros jugadores en otras ligas, ver el momento e ir cuadrando el diseño de la nómina para los partidos de Perú y Argentina. Espero que los jugadores respondan y estamos pendientes de su rendimiento. Los de Europa serán los que vengan con mejor rodaje".



Manejo psicológico por el covid-19. "Ha sido desgastante desde el punto de vista psicológico. Se perdieron varios jugadores en la nómina inicial, varios durante sus vacaciones se contagiaron y ahora los que llegaron con muchos exámenes negativos, deben hacer las pruebas y eso genera tensión. Los jugadores saben, les solicitamos que sean cuidadosos, que se cuiden, porque esta profesión nos exige eso".



Trabajo de pelota quieta. "Cada ciclo se incluye eso. En Barranquilla lo trabajamos y hacemos repaso. Es una de las exigencias que nos ponemos por todo lo que significa la tendencia de bola parada, como ofensivas y como defensivas".



Honduras. "Será un rival exigente, que está en otro proyecto y será importante esa exigencia que nos obligará a examinarnos. El profe Hernán Darío lleva pocos meses, tiene una nómina equilibrada. Hacen buen fútbol, será una buena evaluación”.



Teófilo Gutiérrez. "Nosotros tenemos en el espectro a muchos jugadores, entre ellos los locales. ‘Teo’ está en el Cali, terminó bien, pero para este ciclo no lo hemos tenido en cuenta".



La actualidad del grupo. "Ustedes conocen lo que hemos realizado en los procesos anteriores. Acá llegamos y tuvimos dos años difíciles con este tema de la pandemia, hemos perdido tiempo y oportunidades de trabajo".

Facebook Twitter Linkedin

Colombia-Chile por eliminatoria mundialista, donde Colombia ganó 3-1 con goles de Miguel Ángel Borja y Luis Díaz, en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Foto: Vanexa Romero/El Tiempo



Los pilares. "Debemos esperar cómo se desarrolla el regreso de estos grandes jugadores al fútbol colombiano. La tarea es realizar esos análisis. Es gratificante para la liga colombiana estos regresos".



Miguel Borja. "Ha venido en el proceso de la Selección con buen suceso. Por una ingenuidad lo perdimos, por la lesión en su club. Ahora, remonta su nivel, pienso que no podemos ser precisos en ese sentido. El partido de este domingo nos da una mejor medida de cómo está. Llega a Junior y ojalá que siga en la racha goleadora, motivado, es de esos jugadores que se transforma con la Selección".



Convocatoria del Tolima. Hubo aspectos. Unos marcaron positivo y eso los privó. También hubo otras consideraciones. Hablé con Hernán Torres y es meritorio lo que hizo, por eso no pudimos tener jugadores del equipo".



Le puede interesar: (Novak Djokovic: Jugadores, hartos del tema, no aguantan más)



Deportes