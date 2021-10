‘Da pena ajena todo lo que está pasando’: Reinaldo Rueda

Colombia empató 0-0 con Ecuador en el estadio Metropolitano de Barranquilla, en un juego intenso, con mucho protagonismo del juez Diego Haro, partido de la eliminatoria al Mundial de Catar 2022.

Reinaldo Rueda dijo lo siguiente.



¿Rueda culpó al árbitro?



El partido: Ecuador es una selección bien estructurada, de gran despliegue físico, fuerte en los duelos. Juega con gran intensidad, rápido, con un juego práctico. Esa fue la tendencia del partido.



El empate. Estoy preocupado, triste, considero que debemos de cuidar el fútbol suramericano. Ya el próximo año completamos 20 años sin tener un campeón mundial. Da pena ajena todo lo que está pasando, es triste que estos partidos los vea todo el mundo y demos esa imagen. Nos auto engañarnos al final y eso se refleja en el Mundial. Es una vergüenza.



Gol de Mina. Ya es un tema que no vale desgastarse más. Esto no va a devolver nada. Es muy triste, no sé por qué esas situaciones y vamos a asimilarlo, sobreponernos y que hagamos un esfuerzo porque el fútbol suramericano de otra imagen. Como se dice, cuando el ojo está afuera no hay Santa Lucía que valga.

Reinaldo Rueda y los errores de Colombia



El espectáculo. Es la intención, dar un buen espectáculo. Ojalá los comportamientos arbitrales cumplan con el nivel, con lo que necesitan juego para que sean fluido, que se tomen las decisiones en los momentos justos.



¿Cambia el horario por los empates? Ya lo conversamos y se le pasará a la Conmebol la solicitud, considerando los juegos de noviembre porque el clima cambia por la época del año, por los jugadores que en Europa vivirán un clima más frío.



Convocatoria corta. Eran los que en las semanas previas habían hecho buenas presentaciones. Es un tema que va a ser más importante los que no estuvieron o los que no jugador, pero es un tema que no resiste análisis.



Errores por las que no se ganó. No finalizar. Tuvimos opciones, pero el arquero rival estuvo brillante, fue determinante.



Falta del gol. Hay generación, la hubo en todos los partidos, juegos equilibrados, competidos, creamos situaciones de gol. En unas por falta de precisión y en otras por virtud del rival no finalizamos.



