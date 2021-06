Reinaldo Rueda y su opinión de la jugada polémica del juez Pitana

Brasil y Colombia se enfrentaron en partido del grupo B de la Copa América en Río de Janeiro y el DT, Reinaldo Rueda, habló del compromiso, que finalizó 2-1 a favor del local.

El partido. Fue un juego bien disputado por los dos equipos. Colombia hizo un partido inteligente, con orden. Comenzar ganando nos fortaleció. Nos faltó más precisión para aprovechar el adelanto de las líneas de Brasil. Es meritorio para nosotros por el carácter y el orden.



¿Por qué la derrota? Son situaciones diferentes, hablo de los goles. La decisión del juez provocó distracción en los jugadores y en el tiro de esquina hubo desatención. Es una pena que todo lo que se hizo se perdió en la pelota parada.



Se perdió. Ese es un tema complejo el hablar de la desconcentración,. No fuimos estrictos en la situación del 2-1 y el rival lo aprovechó con agresividad y buena fortuna.



La acción del 1-1: "No tengo nada que opinar de esa situación"



