Colombia perdió 1-0 con Argentina y quedó cerca de ser eliminada del Mundial de Catar 2022, en partido de la eliminatoria disputado este martes en Córdoba.

Su pensamiento. “Es un momento muy difícil por lo que hemos vivido. Nunca nos había tocado en esta clasificatoria perder dos juegos. Se pierde un puntaje importante y eso tiene al grupo muy golpeado. Nos toca asumir la responsabilidad y reaccionar”.



Le puede interesar: (Colombia, sin alma, prácticamente selló su eliminación del Mundial de Catar)



La actitud. “Este tema no es un argumento. El grupo de jugadores ha sido generoso. Se ha perdido seguridad por los resultados, pero es noble en el esfuerzo. No hemos sido eficaces, hemos cometido errores. Nos cuesta iniciar bien los primeros minutos”.



El gol. Nos ha faltado. Sí se han creado opciones. De local a veces generamos diez opciones, de visitante, como con Argentina, se hizo intenso, tuvimos dos o tres, pero no tuvimos eficacia. Faltó el gol.



Pérdidas de opciones. “Es una sumatoria de varios factores, desde la gestión de la mitad del campo, de no tener esa claridad como la finalización. Es inexplicable lo que pasa”.



Su continuidad. “Esto no ha terminado y tenemos que responder hasta el final. Se alejaron mucho las posibilidades por los resultados de los rivales, pero la clasificatoria no se ha terminado. Nos quedan dos jornadas”.



Usted. “Espero seguir con la motivación de cumplir hasta el último minuto. Se alejó, pero no estamos muertos. Es remoto, no nos podemos auto engañar”.



Le puede interesar: (Los memes golean a la Selección Colombia tras su derrota en Argentina)



Deportes