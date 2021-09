Reinaldo Rueda: así espera el partido contra Chile

Reinaldo Rueda, técnico de la Selección Colombia, enfrentará por primera vez a Chile desde que dejó el puesto de director técnico de ese equipo, a finales del año pasado. Lo hará con la necesidad de sumar puntos para no perder el paso en la eliminatoria. Estas fueron las principales frases de Rueda en la conferencia de prensa previa al juego.

Los cambios en la defensa. "Ha sido el poco trabajo que se realizó ayer (martes) y lo que vamos a hacer hoy (miércoles), por fortuna tenemos alternativas de esos hombres como Stefan (Medina) y William (Tesillo) en Monterrey y León, igualmente la situación de enfrentar a un rival muy competitivo, que se destaca por una gran cultura táctica, posesión de balón y una gran madurez".



La salud de los jugadores. "Estamos en ese proceso de las horas de recuperación. En términos generales el grupo está bien, con la fatiga de dos partidos t los viajes. Estamos esperando la respuesta en ese sentido y lo que expresen en la cancha en el último entrenamiento".



Juan Fernando Quintero. "Todos conocemos que Juan Fernando hizo un buen primer tiempo contra Bolivia, generamos tres situaciones con buenas posibilidades de gol, después, en Paraguay, como se dio el partido, consideré que no debía entrar. Trabajó bien, tenemos dos alternativas, comenzar o cerrar con Juan Fernando, gracias a su juego, su experiencia y su capacidad".



El ataque contra Chile. "Debemos hacer un juego inteligente, con movilidad e intensidad. Vamos a enfrentar a una Selección con una gran huella, más de 10 años jugando juntos y eso es muy valorable. Dentro de esa inteligencia están todos los principios tácticos ofensivos que podamos ejecutar para atacar al rival".



La posesión. "Esa posesión debe tener un objetivo, debe combinarse con una disposición de lograr profundidad. El primer tiempo contra Bolivia tuvimos algunas dificultades. Contra Paraguay faltó esa profundidad, y luego faltó quizás esa finalización".



Fortalezas de Chile. "Es un equipo con huella, maduro, que maneja bien los tiempos del partido. Esa es la principal virtud que tiene ahora Chile, jugadores experimentados y eso no se compra a la vuelta de la esquina, y ahora los conceptos que ha involucrado el profesor Lasarte, que seguramente lo hacen un equipo más competitivo y difícil".



20 años sin ganarle a Chile como local. "Todos los partidos son diferentes. Siempre ha sido un rival competitivo y difícil por la calidad de los jugadores, por ese ADN del jugador chileno, por esa técnica fina y más esta generación joven que se ha combinado con buen suceso. Hay que tener control de juego y hacer la propuesta que nos corresponde".



¿Tiene ventaja haber dirigido a Chile? "Todo depende de cómo se interprete y cómo interpretemos nosotros haber compartido estos tres años en Chile con ellos. El conocimiento es bilateral, de modo que la ventaja es jugar bien, hacer un juego inteligente y estar en una buena tarde. Por ahí pasa todo, hacer una buena propuesta y marcar una diferencia.



Las virtudes de Andrés Llinás y Carlos Cuesta. "Son jugadores de características diferentes, con distintos años de experiencia. Llinás se ha venido proyectando bien y Cuesta ya tiene una experiencia en Europa y trabajó bien en la Copa América. Ambos han hecho muy buenas cosas en sus clubes y el tema está en decidir cuáles son los mejores complementos".



Quién será el reemplazo de Dávinson Sánchez. "Son todas las variables que se evalúan. Son jugadores de características diferentes, vamos a revisar. La idea es buscar el mejor complemento para Óscar, la mejor seguridad defensiva tanto en inicio de juego como la seguridad y lo que cada uno de ellos nos aporta. También hablamos de jugadores como Stefan y William que tienen huella de trabajo en esas posiciones".



En qué aspecto el equipo está más fortalecido. "Uno siempre intenta que todos los factores estén en un buen nivel. Difícil determinarlo ahora, venimos de dos juegos difíciles, de dos resultados que se nos escaparon y con esa prioridad de querer sumar y de que hay que mejorar y que hay con qué hacerlo. Cada uno aportando desde el punto de vista táctico y técnico. Tenemos 26 de los 28 jugadores que teníamos, son momentos diferentes, pero cada uno aportando lo mejor de sí".



Consejo para James Rodríguez. "No conocía esa posiblidad (de ir al Basaksehir). Es mejor no hablar de supuestos. Es bueno que esté en una liga competitiva, pero primero que todo, que juegue y tenga continuidad para que lo recuperemos para la Selección.