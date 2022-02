Tras la derrota contra Argentina de este martes (0-1, en Córdoba), la Selección Colombia quedó virtualmente eliminada de la Copa del Mundo que se disputará en Catar entre noviembre y diciembre de este año.



¿Reinaldo Rueda debe renunciar o ser despedido ya para intentar dar un último golpe de timón y clasificar al mundial ‘in extremis’?



Reconocidos opinadores, periodistas y analistas participan en este gran debate del fútbol colombiano.

Esto dicen los que saben

César Augusto Londoño

(Caracol Radio)



“Yo no creo que la solución sea cambiar el técnico, aunque se viene equivocando reiteradamente, pero el desastre es tan grande, que debió haber puesto su renuncia a disposición”.



Carlos Antonio Vélez

(Antena 2 y Win Sports)



“El problema no solo es Reinaldo… ¡Un montón de jugadores indignos, sin hambre, ‘pechofríos’ y faltos de carácter…! ¡Esos también: cámbienlos a todos!".



Tito Puccetti

(Win Sports y Directv)



“No conozco el técnico ‘bombero’ que llegue y apague el incendio en dos fechas y gane los seis puntos. Yo creo que Reinaldo debe cerrar. Lo deben dejar intentar ganar esos seis puntos y esperar…”.



Gabriel Meluk

(EL TIEMPO)



"A estas alturas del partido, ya es indiferente que Rueda termine o termine. Frente a la virtual eliminación de Colombia, traer otro técnico a Colombia es innecesario. Eso sí, por simple decencia en este momento, Reinaldo Rueda debió haber dejado a disposición su cargo en la rueda de prensa de este martes".



Reinaldo Rueda ya había sido el timonel de la 'tricolor' en las eliminatorias al Mundial de Alemania 2006. Foto: AFP

Javier Hernández Bonnet

(Caracol TV)



"Se qué muchos quieren sangre y a mí me parece que la sacada o renuncia de Rueda a esta hora nada resuelve, sería una distracción , porque seguirán los mismos males en la estructura del fútbol colombiano con un técnico distinto".



Hernán Peláez

(W Radio)

​

"Yo creo que no es el momento para que se vaya o renuncie Reinaldo Rueda. Nos quedan dos partidos y no creo que ningún técnico, sobre todo del exterior, venga con la idea de ganar los dos partidos y pelear el repechaje. Con Rueda o sin Rueda, la Selección no tiene juego y eso también es culpa de los jugadores".



Diego Rueda

(Caracol Radio)



"Cambiar a Reinaldo Rueda ahora sería un despropósito. En el banco hay responsabilidades. Pero hoy ningún entrenador serio va a tomar un equipo faltando dos fechas para que termine la eliminatoria".

Reinaldo Rueda, técnico de Colombia, dijo en la rueda de prensa de este martes que "esto no ha terminado y tenemos que responder hasta el final". Foto: EFE

Hugo Illera

(DiarioDeportes y Win Sports)



“Lo más elemental es que un técnico se vaya si no da resultados. Eso lo saben ellos. Que renuncie ahora no creo que solucione el tema de la desconocida Colombia que estamos viendo. Y si lo hace, ¿realmente es Rueda el único responsable futbolístico de lo que está pasando? Lo que viene es más duro de lo que estamos viviendo: la despedida de una generación que nos dio tanto y que, en este momento, dista mucho de sus mejores días”.



Adolfo Pérez

​(RCN Mundo y Espn Colombia)



“Rueda estará afuera de la Selección ahora o en marzo porque no le funcionó su plan y el pobre nivel de los jugadores contribuyó al fracaso. Sacarlo ahora no arregla nada”.



Esteban Jaramillo

(GolCaracol digital)



“La cuerda se rompe por el lado más delgado. Ahora es Reinaldo el único culpable. ¿Y los jugadores…? Aprendí que no se cambia de caballo atravesando el río… ¡y menos cerca de la orilla! Entiendo que el margen es muy pequeño para clasificar. Si buscamos razones que los echen a todos. Rueda debe continuar, hasta el final".

Después del partido contra Perú, Rueda abandonó el terreno abucheado desde la tribuna, que le lanzó botellas de plástico. Foto: EL TIEMPO

Jenny Gámez

(Futbolred)



"Como están las cosas, no siento que haga ninguna diferencia un cambio de entrenador. No creo que haya un cambio radical cuando solo faltan seis puntos que, en cualquier caso, puede que tampoco sean suficientes".



Rafael Castillo

(El Heraldo)

​

"No estaría de más buscar otra alternativa en la dirección técnica para revivir el equipo. Reinaldo Rueda, en las diferentes oportunidades que ha tenido, ha venido haciendo lo mismo. No se ha animado a hacer grandes cambios".



Marino Millán

(Win Sports)

​

"A mí me parece que hay que dejarlo terminar, ya faltan dos partidos, y yo siento que Colombia ya está eliminado con Rueda o sin Rueda".



Osvaldo Bustamante

La Patria



“No se debe ir. Hoy, como está la situación, hay que aferrarse a lo poco bueno que hay y cambiar de técnico es dinamitar la mínima opción que queda. Ya habrá tiempo de evaluar, porque Reinaldo Rueda es culpable, pero el fútbol colombiano tiene problemas estructurales más graves que la pandemia y los dueños (dirigentes) se hacen los desentendidos”.

