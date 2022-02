Tras la derrota contra Argentina, las opciones de Colombia para ir al Mundial de Catar son, a decir verdad, remotas.



En medio de la desazón nacional, de a poco grandes figuras de la historia del balompié local se han manifestado sobre el difícil momento de la Selección.



El exfutbolista John Jairo Tréllez, uno de los que brilló en las décadas de los ochenta y noventa, aprovechó su cuenta de Twitter para entregar su balance.

La arremetida de la 'Turbina' Trellez

John Jairo Tréllez,atacante de Nacional en 1989. Jugó el partido definitivo contra Olimpia. Foto: Archivo EL TIEMPO

En su época como jugador, el antioqueño, de 53 años, estuvo cerca de ir a los Mundiales de Italia 1990 y Estados Unidos 1994. Sin embargo, no fue convocado finalmente para ambas citas.



Ahora, en el retiro, ha resaltado en la palestra pública por sus opiniones punzantes en redes sociales.



Aquella sobre el duro momento de Colombia: la última en relucir.



"Reinaldo Rueda debe renunciar de inmediato y de paso esa manada de muertos que jugaron", apuntó Tréllez.

La continuidad de Rueda

Reinaldo Rueda. Foto: EFE

En la conferencia de prensa de ayer, Reinaldo Rueda expresó su análisis sobre la actualidad del equipo. Además, ante la pregunta de una periodista, se refirió a su continuidad.



Pérdidas de opciones. “Es una sumatoria de varios factores, desde la gestión de la mitad del campo, de no tener esa claridad como la finalización. Es inexplicable lo que pasa”.



Su continuidad. “Esto no ha terminado y tenemos que responder hasta el final. Se alejaron mucho las posibilidades por los resultados de los rivales, pero la clasificatoria no se ha terminado. Nos quedan dos jornadas”.



“Espero seguir con la motivación de cumplir hasta el último minuto. Se alejó, pero no estamos muertos. Es remoto, no nos podemos autoengañar”, cerró el entrenador vallecaucano.

