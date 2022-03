La Selección Colombia definirá este mes si logra o no clasificar al Mundial de Catar 2022, con la disputa de las dos fechas finales de la eliminatoria suramericana, el 24 y 29 de marzo, contra Bolivia, en Barranquilla, y Venezuela, de visita. Esta semana se espera que el DT Reinaldo Rueda dé a conocer la convocatoria paras estos compromisos.

La lista podría tener novedades, dada la crisis del equipo, que no gana ni hace gol hace siete partidos, y que necesita un milagro para clasificar o quedarse con el repechaje. Hay novedades, por ejemplo, James Rodríguez lleva dos partidos sin jugar con el Al Rayyan, por una aparente lesión.

Incertidumbres para la convocatoria

Este domingo, Jamers publicó una foto en sus redes sociales en la que muestra su estado físico y expresa: “Dándole el domingo”. De manera extraoficial se dice que tiene una lesión que no sería mayor. El jugador, al parecer, se ha cuidado para poder llegar en óptimas condiciones a la Selección.

Falcao García, por su parte, no ha podido estar en los últimos tres partidos del Rayo Vallecano. Su DT, Andoni Iraola, dijo que Falcao arrastra una pequeña lesión muscular desde hace dos semanas y sigue al margen del grupo. Es una incertidumbre si podrá llegar bien a la convocatoria. Su presencia, por su experiencia, sería clave en estos momentos.



Por su parte, otro de os símbolos del equipo, el portero David Ospina, sufrió un golpe este domingo en una muñeca, en el partido de Nápoles contra Hellas, que generó angustia. Finalmente, pudo terminar el juego. Se espera un reporte médico.



En cuanto al resto de los seleccionables, Duván Zapata está descartado por lesión, mientras que Luis Fernando Muriel, que no anotó este domingo con Atalanta, tuvo una gran semana en la Liga de Europa, con dos goles, y se perfila para regresar a la convocatoria.



También andan bien Alfredo Morelos, en el Rangers; Juan Fernando Quintero, en River, y Luis Díaz, en Liverpool, que es hoy por hoy el jugador más destacado a nivel internacional.



Este domingo, Luis Sinisterra, que pide pista, anotó gol con el Feyenoord, mientras que el Cucho Hernández, que no ha sido tenido en cuenta, hizo dos con el Watford en Inglaterra.

Colombia, séptima con 17 puntos, debe ganar los dos partidos que le quedan y esperar otros resultados.



